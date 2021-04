Marc Hirschi, dernier vainqueur de la Flèche Wallonne, espère que cela ira mieux qu'à l'Amstel

Le dernier vainqueur de la Flèche Wallonne, le Suisse Marc Hirschi (UAE Emirates), a disputé une course discrète dimanche à l'Amstel Gold Race. Il a terminé dans le grand groupe qui a sprinté pour la quatrième place. Le vainqueur de la Flèche Wallonne en 2020 n'a pas insisté et a terminé à la 35ème place. "J'espère que la Flèche Wallonne se passera un peu mieux", a-t-il déclaré après coup.

Marc Hirschi, 22 ans, n'est pas encore en pleine forme. Il l'a dit lors d'une conférence de presse en ligne samedi, et cela s'est également vu lors de l'Amstel Gold Race, où la carte de son coéquipier Matteo Trentin a été jouée.

"Je suis content de ma performance", a-t-il déclaré après la course, "mais je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, il me manque encore quelques pourcentages. J'espère que ça se passera mieux dans la Flèche Wallonne et que je ferai encore des progrès à Liège. J'attends avec impatience la Flèche Wallonne et j'espère que la tendance se poursuivra et que je pourrai progresser dans chaque course."

La Flèche a peu de secrets pour lui. "Cela se joue toujours dans cette montée finale, il est donc important de l'aborder aussi frais que possible. Dans les derniers kilomètres, il s'agit de ne pas gaspiller d'énergie inutile, de rester à l'abri du vent et d'aller dans la roue des autres. En fait, il s'agit d'attendre le Mur, et une fois que vous y êtes, vous foncez."

Sur le mur hutois lui-même, il n'y a guère de tactique. "Vous n'avez pas le temps de regarder votre ordinateur pour voir votre puissance. Tout est question de sensation en montée. Il vous suffit de décider si vous allez suivre les attaques ou non. Si vous regardez les dernières éditions, il est important que vous n'attaquiez pas trop vite. Il est également important d'être bien positionné avant l'ascension pour ne pas avoir à rattraper des places sur le Mur."