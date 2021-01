Manzin vainqueur de la Classique de Valence, 1ère course de la saison en Europe

Le Français Lorrenzo Manzin s'est adjugé dimanche la Classique de la Communauté de Valence, première course européenne de la saison. Au bout des 96 km au programme, le coureur de l'équipe Total Direct Energie s'est montré le plus rapide dans un sprint réduit où il a devancé l'Espagnol Mikel Aristi (Euskaltel) et le Belge Amaury Capiot (Arkea Samsic).

Après les premières courses disputées en Amérique du Sud et les annulations du Tour Down Under, du Tour de San Juan et du Tour de Colombie, le peloton revenait pour la première fois en Europe. Une épreuve à laquelle prenaient part plusieurs formations Pro Continentales et Continentales dont l'équipe belge Tarteletto-Isorex. Il faudra en revanche attendre dimanche prochain et le Grand Prix La Marseillaise pour voir les premières équipes WorldTour en action.