Manuel Belletti remporte la 7e étape du Tour du Langkawi

L'Italien Manuel Belletti (Androni) qui faisait partie d'une échappée de dix coureurs, s'est imposé lors de la 7e et avant-dernière étape, la plus longue du Tour de Langkawi cycliste (2.HC), disputée samedi en Malaisie sur la distance de 222,4 km entre Nilai et Muar. Il a devancé au sprint l'Albanais Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia) et le Kazakh Ruslan Tleubayev (Astana). C'est la quatrième victoire d'étape italienne depuis le départ.

Le Russe Artem Ovechkin (Terengganu) conserve son maillot jaune de leader avec 28 secondes d'avance sur le Polonais Lukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice). Il est arrivé avec 1:26 de retard sur le vainqueur, pointant à la 19e position de l'étape.

Owsian, 9e samedi, et l'Italien Giuseppe Fonzi (Wilier Triestina-Selle Italia), 10e, ont fait la bonne opération en se replaçant aux avant-postes, respectivement à la deuxième et à la quatrième place du classement général.

Dimanche, le peloton reliera Rembau à Kuala Lumpur sur la distance de 141,1 kilomètres.

La 23e édition du Tour de Langkawi, auquel aucun coureur belge ne participe, s'achève dimanche. Le Sud-Africain Ryan Gibbons s'était imposé l'an dernier.