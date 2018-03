Malade la veille, Hermans surpris par sa cinquième place

Ben Hermans (Israel Cycling) a terminé 5e et meilleur Belge au terme de l'étape reine de Tirreno-Adriatico (WorldTour), samedi. Malade la veille, le Belge de 31 ans ne pensait pas aussi bien faire.

"Je ne sais pas comment cela se fait mais je me suis senti bien lors de cette étape", a réagi Hermans, malade la nuit de vendredi à samedi. "J'avais des difficultés à respirer vendredi, j'ai beaucoup toussé. J'ai même décidé de prendre des antibiotiques et hésité à prendre le départ. Je ne m'attendais donc pas à finir dans le top 5", a ponctué Hermans, passé cet hiver de BMC vers Israel Cycling. Il pointe à la 24e place au général, à 3:43 du leader, l'Italien Damiano Caruso (BMC).

Juste derrière Hermans, Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a pris la 6e place. "J'étais très bien, comme depuis plusieurs jours", a déclaré le récent vainqueur des Strade Bianche. "J'ai été très bien emmené par mes coéquipiers. Je garde le maillot du meilleur jeune et l'arrivée de dimanche me convient encore mieux. J'ai un bon sentiment à l'amorce de la fin de cette course."