Main cassée pour Fernando Gaviria, forfait pour Milan-San Remo

Fernando Gaviria souffre d'une fracture à la main suite à sa chute dans la 6e étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour) lundi. Le Colombien de 23 ans ne sera pas au départ de Milan-San Remo, a annoncé son équipe Quick Step-Floors.

Fernando Gaviria a été pris dans la chute massive du peloton, provoquée malencontreusement par deux coureurs de son équipe, à 8 km de l'arrivée.

Coup dur pour le sprinter colombien à quatre jours de Milan-San Remo, qui souffre d'une fracture du premier métacarpe de la main gauche et qui va devoir être opéré. "Je suis dévasté de rater Milan-San Remo", a-t-il réagi sur le site de son équipe. "J'étais en très bonne forme et attendais avec impatience cette course. Je suis désolé pour mes équipiers, qui ont fait un travail formidable ce lundi, je voulais les récompenser par une victoire. J'espère maintenant que ma guérison sera rapide", a ponctué Gaviria, déjà 29 victoires au compteur