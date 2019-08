Magnus Cort Nielsen quitte Astana pour s’engager chez EF Education First

Le coureur cycliste danois Magnus Cort Nielsen, 26 ans, vainqueur d’une étape de Paris-Nice en 2019, quitte Astana après deux saisons pour s’engager chez EF Education First, où il a signé un contrat portant sur l’exercice 2020. Catalogué coureur "tout terrain", il avait enlevé une étape du Tour de France l’an dernier, et deux autres à la Vuelta.

"Magnus va nous apporter sa mentalité de gagneur", se félicite le manager général d’EF Education First Jonathan Vaughters. "C’est un coureur talentueux sur tous les terrains. On l’a même parfois vu devant en haute montagne, lors de la dernière semaine du Tour. Il peut gagner au sprint, mais aussi après une longue échappée. Parce qu’il est intelligent, ce qui lui permet de prendre les bonnes décisions…"

Le Danois a aussi roulé quelques années pour l’équipe australienne Orica (aujourd’hui Mitchelton-SCOTT), avant de défendre le bleu d’Astana.

"Je n’ai entendu que des bonnes choses sur l’équipe, notamment de la part de Matti Breschel", explique-t-il dans un communiqué publié sur le site www.efprocycling.com. "Le plus important dans mon choix d’équipe, ce sont les gens qui la composent. Or ce groupe me correspond à l’évidence parfaitement. En plus, l’équipe est basée à Gérone, où je m’entraîne souvent, et où l’anglais est beaucoup utilisé, ce qui est très important pour moi…"