Mads Pedersen prolonge chez Trek-Segafredo jusqu'en 2020

La formation Trek-Segafredo a officialisé lundi la prolongation de contrat de Mads Pedersen jusqu'en 2020. Dimanche, le Danois a terminé deuxième du Tour des Flandres derrière le Néerlandais Niki Terpstra.

Pedersen, 22 ans, roule pour Trek-Segafredo depuis 2017. Pour sa première année, il a décroché le titre national, une étape et le général du Tour du Danemark ainsi qu'au Tour de Poitou-Charentes. Cette année, il a remporté la 2e étape de l'Herald Sun Tour mais a aussi terminé 5e d'A Travers les Flandres.

"Je suis enchanté de prolonger mon contrat avec Trek-Segafredo, car je me sens comme à la maison dans cette équipe. La confiance qu'ils ont placée en moi m'a aidé à grandir. Je suis certain que c'est le meilleur environnement pour continuer à progresser en tant que coureur et à engranger de l'expérience, surtout sur les classiques. Maintenant, je me concentre sur Paris-Roubaix, ma course favorite, que j'espère remporter dans les prochaines années", a précisé Pedersen sur le site de la formation du WorldTour.