Mads Pedersen, le printemps gâché de l'arc-en-ciel

Des douze succès professionnels de Mads Pedersen, le titre mondial conquis dans le Yorkshire possède forcément une saveur particulière. Une ligne dorée dans son palmarès qui devait lui offrir une saison spéciale, drapé du maillot irisé. Mais le coronavirus est passé par là et l’a privé d’un printemps "arc-en-ciel".



Ce fameux maillot blanc cerclé, Pedersen ne l’a porté que 18 fois pour l’instant. Trois fois lors d’une fin de saison 2019 compliquée : trois courses, trois abandons. Cette année, il affiche 16 jours de course (dont un chrono individuel). Sans résultat probant pour l’instant si ce n’est une septième place à la Race Torquay, modeste course en Australie. En retrait lors du week-end ouverture (66e de l’Omloop, 79e de Kuurne), le Danois a endossé le rôle d’équipier à Paris-Nice. Il a tout donné dans les bordures pour favoriser la victoire de Jasper Stuyven à Chalette-sur-Loing.



A 24 ans, il est habité par l’ambition de la jeunesse. Vainqueur chez les juniors en 2013, le Danois veut à nouveau dompter les pavés de Paris-Roubaix chez les "grands". Ce n’était peut-être pas encore pour cette année. Mais le coureur de Trek-Segafredo a démontré sa forme est persuadé d’avoir "les qualités pour briller" au printemps.



"Je veux prester au plus haut niveau et gagner des grandes courses. Je sais que c’est possible. Il faut que j’atteigne constamment un niveau élevé. Je dois être plus régulier", expliquait en janvier à Cycling News, celui qui a terminé deuxième du Ronde 2018.



Aura-t-il l’occasion d’encore montrer son maillot de champion du monde cette année ? Au Tour ou dans des classiques décalées à l’automne, seul l’avenir nous le dira.



A moins que la crise ne perdure et que les Mondiaux de Martigny soient également annulés. Cela prolongerait le "règne" de Pedersen et lui offrirait une "vraie" saison en arc-en-ciel.