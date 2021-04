Maarten Wynants, le Belge le plus âgé du peloton, prendra sa retraite après le Tour des Flandres

Le coureur Jumbo-Visma prendra son dernier départ dimanche matin lors du Tour des Flandres où il accompagnera une ultime fois son leader Wout van Aert. Sa reconversion est déjà prévue dans sa propre formation où il deviendra directeur sportif.

Avec 17 années de carrière dans le peloton professionnel et plus de 1.300 courses à son compteur, Maarten Wynants souhaite terminer de la meilleure des manières lors de son 14e et dernier Ronde, dimanche.

"Une grande fête d'adieu ne sera pas possible, mais je veux terminer en beauté", a déclaré Wynants au Nieuwsblad. Le Limbourgeois aura l'occasion de le faire ce dimanche, en épaulant Wout Van Aert une dernière fois. "Le scénario de rêve ? Garder Wout hors du vent pendant les 180 premiers kilomètres et le voir sur la plus haute marche du podium lorsque je franchirai la ligne. Grâce au développement de Wout, j'ai pu prolonger ma carrière de capitaine de route de quelques années supplémentaires. Ce serait formidable qu'il remporte son premier monument pavé le jour de mes adieux," a-t-il expliqué à Het Nieuwsblad.

Maarten Wynants voulait prendre sa retraite en fin de saison l'année passée, mais avec la pandémie de Covid-19, il a préféré la repousser à Paris-Roubaix cette année, pour sa 13e participation. Il souhaitait terminer sa carrière après un printemps normal et plein. Mais l'Enfer du Nord a finalement été reporté au 3 octobre prochain.