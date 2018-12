Ludwig De Winter rejoint Wanty-Gobert

Ludwig De Winter s'est engagé pour une saison avec l'équipe Wanty-Gobert, a annoncé la formation cycliste belge samedi. Le Binchois, qui fêtera ses 26 ans ce 31 décembre, a été formé dans la pyramide Wallonie-Bruxelles. Il sera le cinquième coureur wallon chez Wanty-Gobert, après Vliegen, Van Melsen, Vallée et Degand.

"Je suis très attaché à ma ville de Binche, tout comme l'équipe Wanty-Gobert. Du coup, je rêvais de rejoindre Wanty-Gobert, qui grandit d'année en année", déclare Ludwig De Winter dans un communiqué de sa nouvelle équipe." C'est une fierté pour moi de représenter les couleurs de l'entreprise Wanty, et la ville de Binche. De même, le passage du Tour de France par Binche constituera un grand moment, en espérant que Wanty-Gobert décroche une nouvelle invitation. Mon programme reste à définir, mais j'affectionne depuis toujours les classiques, où je peux soit me glisser dans les échappées, soit accomplir le boulot pour l'équipe. Je pense pouvoir être en forme dès l'entame de la saison sur des courses d'usure comme le GP Samyn. Et forcément, Binche-Chimay-Binche, en fin de campagne, constituera encore un grand rendez-vous".