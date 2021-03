Ludovic Robeet pas habitué à jouer la gagne : "D'habitude, je travaille en vue du sprint"

Ludovic Robeet a remporté mercredi la 75e édition de la Nokere Koerse. Le coureur de Bingoal-Wallonie Bruxelles a lâché son compagnon d’échappée, le Français Damien Gaudin (Total Direct Energie) afin de décrocher un succès inattendu.

Robeet était d’autant plus content qu’il doit d’habitude aider ses équipiers en vue du sprint final. "Normalement, je dois faire le job pour le sprint mais aujourd’hui j’étais devant", a dit le Nivellois au micro de Sporza. "J’avais encore de très bonnes sensations dans le dernier tour, je devais tenter quelque chose. J’ai essayé et ça a fonctionné. Je suis tellement content, car je ne viens jamais pour la victoire."

"Durant les deux derniers kilomètres, j’ai ressenti la joie d’être tout seul devant et de me dire 'c’est possible, je vais pouvoir enfin gagner'. J’ai déjà gagné à Coppi-Bartali (en 2019, ndlr) mais je voulais gagner l’année passée, j’avais de bonnes sensations toute la saison. Mais avec le Covid-19, c’était une année particulière vu qu’il n’y a pas eu beaucoup de courses et tout le monde était frais. Cette année, j’ai concrétisé."

Ludovic Robeet a apporté à la formation belge ProTeam un deuxième succès cette saison après celui de Timothy Dupont lors de la 2e étape de l’Étoile de Bessèges. "Nous avons eu une très bonne préparation et l’ambiance dans l’équipe est excellente", a-t-il expliqué.