Lucien Van Impe, le dernier vainqueur belge du Tour, fête ses 75 ans

Comme Rik Van Looy, dès son plus jeune âge, il transporte les journaux, dès 4 heures du matin. "Je me souviens avoir vu à la télé, quand j’étais plus jeune, Federico Bahamontès et Charly Gaul gravir les montagnes "à la danseuse" (NDLR : en danseuse). Et ça m’a impressionné" racontait Lucien Van Impe à notre micro en juillet. "Au départ, je ne voulais pas devenir coureur. Je voulais être mécanicien ou… chanteur car j’aime beaucoup la musique. Mais quand on s’appelle Van Impe et qu’on a un papa lui-même coureur, on est obligé de faire du vélo ! J’ai dit OK mais avec la volonté de devenir grimpeur. Et mon père m’a préparé un programme… Je devais monter "à la danseuse", au sprint, le Mur de Grammont 20, 30, parfois 40 fois ! C’était parti !"