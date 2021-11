Lucie, 16 ans, comme Marion Rousse

"Moi, le vélo c'est comme respirer. C'est devenu une drogue. Si je n'ai pas ma journée où je fais du vélo, je ne me sens pas bien. C'est ma raison de vivre." Elle s'appelle Lucie François. La rencontrer ne laisse pas indifférent!

4 images "Moi j'ai besoin que ça varie, j'ai besoin de la boue, je n'ai pas peur de tomber..." © Tous droits réservés

j'ai besoin de la boue

Lucie parle comme elle respire. Une douceur. Une poésie doublée d'une élégante ténacité, les crampons de son cyclo-cross ou de son VTT dans l'eau, la boue, les ornières. "J'aimerais bien être professionnelle cycliste un peu comme tous les passionnés de cyclisme je pense. Il faut travailler beaucoup pour ça. Mais j'aimerais bien être pro en cyclo-cross et en VTT. Moi j'ai besoin que ça varie, j'ai besoin de la boue, je n'ai pas peur de tomber... Faut que ça roule! En cyclo-cross, les filles sont plus regardées que les garçons maintenant! Elles obtiennent même des salaires égaux et je trouve ça super que ça évolue comme çà! Faut s'en réjouir!"

4 images Lucie et l'une de ses idoles Pauline Ferrand-Prévot, multiple championne du monde de VTT et de cyclo-cross. © Tous droits réservés

C'est là que j'ai eu le déclic

Ses modèles se prénomment Pauline ou Marion. D'ailleurs, peu le savent, l'ex-championne de France et nouvelle directrice du Tour de France féminin Marion Rousse a fait ses études en Belgique, au sport étude section cyclisme à Charleroi ( CECS La Garenne). C'est là que nous retrouvons Lucie François en compagnie de l'ex-cycliste professionnel, l'un de ses professeur, Pascal Duez. "J'ai 16 ans. Je fais du cyclisme à l'école Sport Etude de Charleroi, là où plusieurs champions sont passés comme Marion Rousse. Je ne veux pas mettre les études de côté non plus. Je veux avoir une porte de sortie aussi. " Elle aurait pu tout faire. Oui mais voilà, il y avait le vélo de papa qui a transformé sa vie! "C'est venu grâce à mon papa. Je le voyais sortir le dimanche matin avec ses copains en randonnée et un jour j'ai dit: allez papa, je peux t'accompagner? Et du coup c'est venu ainsi. J'ai commencé à l'accompagner. Puis il m'a emmené sur ma première compétition à l'âge de 8 ans et j'ai fait troisième, je me souviens! Et c'est là que j'ai eu le déclic et que tout a commencé!"

4 images Lucie ( à droite), un petit rayon de soleil dans une équipe! © Tous droits réservés

J'aime bien être le petit soleil!

"Quand je suis en bonne saison, je roule quasi tous les jours. Juste le vendredi repos mais sinon pour réussir il faut travailler tous les jours! Que ce soit même s'il fait mauvais, si on ne sort pas, on fait du gainage, de la musculation. S'il fait beau, c'est vélo tout le temps. Le vélo dans la peau! Moi, le vélo c'est comme respirer. C'est obligé que j'en fasse. C'est devenu une drogue. Je peux pas m'en passer. Si je n'ai pas ma journée où je fais du vélo, je me sens pas bien, je ne suis pas bien dans ma peau. C'est ma raison de vivre. Sur ma personnalité, je dirais que je suis optimiste. Je vois toujours le positif. par exemple, dans chacune de mes courses, je ne regarde que le positif. Après, il faut aussi que les coachs disent le négatif mais je suis toujours très souriante. J'aime bien apporter du bonheur au gens! Je fais passer souvent les autres avant moi, enfin sauf en compétition évidemment! Il faut quand même la hargne et tout ça! J'aime bien apporter le sourire aux gens. J'aime bien être le petit soleil!" Lucie, un petit rayon qui ne laisse pas indifférent!