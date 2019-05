Lotto Soudal vise une étape au Giro, mais veut « placer la barre plus haut »

Giro d'Italia 2019 : le parcours - Cyclisme - 07/05/2019 La 102e édition du Tour d’Italie s’élancera de Bologne ce samedi. Depuis plusieurs années, la popularité du Giro ne cesse de grandir. Plus spectaculaire, plus indécise et moins stéréotypée que le Tour de France, la course au maillot rose promet une nouvelle fois une belle bataille. Les favoris à la succession de Chris Froome sont nombreux. Si le Britannique ne défendra pas son titre sur les routes italiennes, son dauphin l’an dernier, Tom Dumoulin, sera l’un des principaux prétendants. Au même titre que Simon Yates, leader ultra-dominateur lors des deux premières semaines de la course l’an dernier mais qui avait subi une incroyable défaillance dans les deux dernières étapes de montagne. Le frère d’Adam a donc un œuf à peler avec le Giro, une course qu’il affectionne particulièrement. Le troisième grand nom est peut-être aussi le moins connu mais paradoxalement aussi le principal favori : Primoz Roglic. Le Slovène n’a jamais remporté de Grand Tour dans sa carrière mais s’est imposé comme le patron sur les courses d’une semaine comme Tirreno-Adriatico et le Tour de Romandie, où il a à chaque fois triomphé cette année.