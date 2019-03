Lotto-Soudal mise sur Ewan pour l'emporter sur la Via Roma

Caleb Ewan espère devenir le troisième coureur australien à remporter Milan-Sanremo (WorldTour), dont la 110e édition aura lieu samedi. Le sprinter australien, passé chez Lotto Soudal cet hiver, avait terminé 2e de la Primavera, derrière Vincenzo Nibali qui avait attaqué dans le Poggio.

"Je veux bien sûr faire mieux que l'an dernier", déclare Caleb Ewan, qui sera pour la 3e fois au départ de la classique italienne. "Milan-Sanremo est mon plus gros objectif de ce début de saison et je vise donc la victoire. Lors de mes deux premières participations, j'ai compris que l'épreuve n'était pas spécialement difficile, mais cela veut donc dire que beaucoup de coureurs peuvent prétendre à la victoire. J'espère qu'on arrivera sur la Via Roma avec un peloton assez réduit et que je pourrai faire un bon sprint".

Le leader de Lotto Soudal, qui vit dans la région de San Remo, pointe trois moments cruciaux sur le parcours: "l'ascension de la Cipressa, la montée du Poggio et le dernier kilomètre vers la ligne d'arrivée. Dans un scénario idéal, j'aurai encore un ou deux équipiers pour me placer en bonne position après le sommet du Poggio. Je m'estime incroyablement chanceux d'avoir une équipe aussi forte pour me protéger toute la journée. Pour faire un bon résultat à Milan-Sanremo, il faut s'économiser durant toute l'épreuve".

Le sprinter australien de 24 ans n'est pas le seul prétendant à la victoire. "La concurrence sera rude et c'est précisément pour cela que Milan-Sanremo est si difficile à gagner. La victoire reviendra à celui qui se sera le plus économisé durant l'épreuve".

La sélection de Lotto Soudal : Caleb Ewan (Aus), Adam Hansen (Aus), Jens Keukeleire, Roger Kluge (All), Nikolas Maes, Tomasz Marczynski (Pol) et Tosh Van der Sande.