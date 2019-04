Lotto Soudal espère éviter le sprint massif sur le GP de l'Escaut

Lotto Soudal se présentera sans véritable leader mercredi au départ du 107e Grand Prix de l'Escaut cycliste (1. HC), qui reliera Terneuzen, aux Pays-Bas, à Schoten, sur une distance de 202,3 km.

"Pour Lotto Soudal, ce serait bien qu'un groupe d'une vingtaine de coureurs se dispute la victoire. Avec des garçons comme Nikolas Maes, Lawrence Naesen et Enzo Wouters, notre équipe aura plusieurs cartes à jouer. Le scénario idéal serait d'avoir quelques coureurs de Lotto Soudal dans un petit groupe de tête, mais il faudra pour ça que les bordures attendues se produisent", déclare Frederik Willems, directeur sportif de Lotto Soudal, une des dix équipes WorldTour engagées.

Après le départ à Terneuzen, le peloton prendra la direction de la Zélande, où le vent provoque souvent d'importantes bordures. "Avec les conditions climatiques que l'on annonce pour le moment, les chances d'avoir un sprint final sont un peu moins grandes. Si ça devait tout de même se produire, je crois qu'on assisterait à un sprint avec quarante ou cinquante coureurs tout au plus. Le vent sera favorable aux bordures et il faudra donc que tout le monde mette la main à la pâte dès le début de l'épreuve. Les conditions météorologiques exactes ne seront connues que le jour J, mais il faudra sans aucun doute rester attentifs et prendre l'initiative. Des coureurs comme Ackermann, Jakobsen (vainqueur l'an dernier) et Kittel auront clairement l'étiquette de favoris et ils devront assumer le poids de la course.", dit Frederik Willems.

La sélection de Lotto Soudal:

Adam Blythe (G-B), Stan Dewulf, Frederik Frison, Nikolas Maes, Lawrence Naesen, Brian van Goethem (P-B) et Enzo Wouters.