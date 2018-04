Lotto Soudal deviendra Lotto Fix ALL pour le Giro

Lotto Soudal prendra, à l'occasion du 101e édition du Tour d'Italie, le nom de Lotto Fix All et verra les couleurs de son maillot modifiées. La formation cycliste belge WorldTour l'a annoncé vendredi.

C'est la troisième fois que l'équipe décide de changer de nom pour une course en particulier après les éditions 2016 et 2017 de Paris-Nice. Cette fois, Soudal, sponsor de l'équipe, a décidé d'opter pour son produit Fix ALL. "Etant donné l'exposition de la course, diffusée dans 171 pays, c'est la vitrine parfaite pour nos activités", a déclaré Dirk Coorevits, CEO de Soudal.

Le Tour s'élancera le 4 mai depuis Jérusalem et l'équipe de Marc Sergeant débutera avec les Belges Sander Armée, Victor Campenaerts, Jens Debusschere, Frederik Frison, Tosh Van der Sande et Tim Wellens ainsi que le Danois Lars Bak et l'Australien Adam Hansen. Le maillot de l'équipe verra le rouge remplacé par un bleu-gris.