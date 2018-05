Lotto Soudal compte sur Greipel et Keukeleire au Tour de Belgique

Mercredi, le Baloise Belgium Tour (2.HC) s'élance de Buggenhout. Avec Jens Keukeleire, le vainqueur de l'année dernière, et le sprinter allemand André Greipel, Lotto Soudal pense disposer de deux atouts de taille dans cette 88e édition du Tour de Belgique cycliste.

A l'occasion des Quatre Jours de Dunkerque, Greipel a effectué son retour après une fracture de la clavicule. Lotto Soudal compte sur lui pour décrocher des succès au sprint.

"Outre André Greipel, Bryan Coquard et Magnus Cort Nielsen sont les meilleurs sprinters de la liste provisoire des participants. En théorie, il a trois chances de gagner: l'étape d'ouverture avec départ et arrivée à Buggenhout, la deuxième étape avec l'arrivée traditionnelle à Knokke-Heist et l'étape finale à Tongres. Avec Greipel dans l'équipe, les yeux seront braqués sur nous, mais il ne sera pas facile de contrôler les étapes du sprint", explique le directeur sportif Herman Frison. "La victoire d'étape est notre priorité cette semaine, et ensuite, nous visons un bon résultat final. Le contre-la-montre à Bornem vendredi et l'étape des Ardennes samedi seront décisifs pour le classement général."

Jens Keukeleire a remporté la course de cinq jours l'an dernier. Après le Tour de Romandie, le Flandrien a effectué un stage avec Jelle Wallays en Andorre pour préparer le Tour de Belgique. "Nous avons pu terminer notre entraînement comme prévu et nous avons beaucoup de kilomètres de dénivelé dans les jambes ", a-t-il confié.

"C'est bien de prendre le départ avec le dossard numéro un. L'année dernière, j'ai fait partie de l'équipe nationale belge, maintenant je participe à ma première saison au Lotto Soudal. Nous partons avec une équipe forte et j'attends cette course avec impatience. C'est un beau parcours et les courses en Belgique sont de toute façon sympas" a ajouté Keukeleire.

Outre Greipel, Keukeleire et Wallays, l'équipe Lotto Soudal est composée de Jasper De Buyst, Nikolas Maes, Marcel Sieberg et Jelle Vanendert.