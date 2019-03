Lotto Soudal avec cinq Belges au départ de la Tirreno-Adriatico

La formation Lotto Soudal se présentera mercredi avec cinq Belges au départ de la 54e édition de Tirreno-Adriatico (WorldTour), où Tiesj Benoot, Tim Wellens et Victor Campenaerts auront l'occasion de briller.

Spécialiste de l'exercice chronométré, Victor Campenaerts devra d'abord aider son équipe à obtenir le meilleur résultat possible lors du contre-la-montre (21,5 km) par équipes inaugural, mercredi à Lido di Camaiore. En 2018, Lotto Soudal n'avait terminé que 16ème, "une déception" que Bart Leysen, directeur sportif, espère rectifier.

Le Champion d'Europe du chrono, qui va s'attaquer au record de l'heure mi-avril au Mexique et qui dispute sa première course de l'année, pourrait ensuite s'illustrer dans les rues de San Benedetto del Tronto, où un contre-la-montre individuel de 10 kilomètres viendra ponctuer la course à étapes italienne.

Quant à Tiesj Benoot et Tim Wellens, ils devraient mettre à profit le changement de profil général de la course. En effet, les organisateurs ont abandonné les reliefs escarpés pour présenter une course taillée pour puncheurs et spécialistes de classiques. Quatrième du classement final en 2018, le Belge de 25 ans aura encore son mot à dire, à l'instar de Wellens. Samedi sur les routes des Strade Bianche, ils ont respectivement terminé 5ème et 10ème.

"Avec eux, nous avons deux atouts dans notre jeu", a avancé Leysen. "Chaque seconde sera primordiale dans ce Tirreno-Adriatico, il faudra se montrer constamment attentif pour éviter de perdre du temps", a prévenu le directeur sportif.

En 2018, le Polonais Michal Kwiatkowski, qui a opté cette saison pour Paris-Nice, avait décroché le classement final.