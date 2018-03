Lotto Soudal annonce le forfait de Keukeleire pour Gand-Wevelgem

Jens Keukeleire ne participera pas à Gand-Wevelgem dimanche. Le Belge n'est pas encore remis et continue de recevoir des soins de la part du staff médical. Le Néerlandais Moreno Hofland le remplace

"Jens Keukeleire n'est pas encore rétabli, sa santé l'embête encore. Ce n'est pas une bonne idée de le laisser débuter une course aussi dure que Gand-Wevelgem", a indiqué Herman Frison. "Moreno Hofland est son remplaçant. Nous disposons également de Jens Debusschere et Jasper De Buyst. Le résultat de cette course se jouera probablement lors du deuxième passage au Kemmelberg. Les prédictions météorologiques font qu'il ne se passera sans doute pas grand chose au niveau des Moëres. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais on ne sait jamais."