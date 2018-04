Lotto Soudal ambitieux au départ à Maastricht

Lotto Soudal sera résolument ambitieux au départ de la 53e édition de l'Amstel Gold Race dimanche. "Avec Tim Wellens et Tiesj Benoot, nous disposons de deux cartouches de choix", a déclaré le team manager Marc Sergeant vendredi lors d'une conférence de presse à Maastricht. "Ils ont chacun passé un palier, nous pouvons certainement miser sur un podium."

Wellens a été l'auteur d'un numéro mercredi sur la Flèche Brabançonne, parti à 8 kilomètres de l'arrivée avant de s'imposer en solitaire. "Cette victoire va nous donner beaucoup de confiance. Évidemment, l'opposition sera d'un autre niveau dimanche mais Tim et Tiesj sont très forts. Ils ont prouvé l'année dernière qu'ils étaient capables de s'imposer et je m'attends à ce qu'ils soient aux avant-postes dimanche", a ajouté Marc Sergeant.

"Malgré les quelques absences d'André Greipel et de Jens Keukeleire, nous avons réalisé une bonne première partie de saison. Greipel a remporté une étape au Tour Down Under, Tim Wellens a dejà levé les bras à quatre reprises et a terminé 5e de Paris-Nice, Tiesj Benoot a remporté les Strade Bianche et pris la 4e place de Tirreno-Adriatico et Thomas De Gendt s'est imposé avec brio lors d'une étape du Tour de Catalogne. Nous sommes donc ambitieux pour la course de dimanche."

Par rapport à mercredi, Marcel Sieberg et Nikolas Maes remplacent Rémy Mertz et Maxime Monfort au sein de l'effectif de l'équipe belge WorldTour. "C'est un choix délibéré car Maxime n'apprécie pas spécialement le parcours dans le Limbourg néerlandais. Marcel et Nikolas nous apporteront leur expérience des classiques flamandes."

Sélection Lotto Soudal:

Tiesj Benoot, Tim Wellens, Nikolas Maes, Marcel Sieberg (All), Jelle Vanendert, Tosh Van Der Sande et Tomasz Marczynski (Pol)