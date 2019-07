Lotto et Soudal prolongent leur engagement dans le peloton jusqu'en 2022

L'avenir de la formation Lotto Soudal est assuré jusqu'en 2022. La Loterie nationale et Soudal, les deux sponsors principaux de la formation WorldTour belge ont en effet prolongé leur engagement jusqu'en 2022, a annoncé jeudi John Lelangue, manager de l'équipe, lors d'une conférence de presse à Bruxelles à l'avant-veille du grand départ du Tour de France. L'actuel engagement, entamé en 2015, devait expirer dans un an et demi.

En outre, Soudal va augmenter son investissement à la même hauteur que la Loterie, les deux partenaires seront donc les deux sponsors principaux. L'équipe va donc porter deux maillots différents: un maillot Lotto Soudal sur les courses belges, et un maillot Soudal Lotto sur les épreuves étrangères, à commencer par le Tour de France qui partira samedi de Bruxelles.

Ce changement concerne l'équipe WorldTour, l'équipe dames et l'équipe de développement.

"Je suis évidemment plus que ravi de pouvoir annoncer, deux jours avant le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles, que nos deux sponsors principaux ont prolongé leur engagement jusqu'à fin 2022", déclare John Lelangue, manager général de Lotto Soudal. "Comme dans toute bonne relation, nous avons pris quelques mois pour faire le point, à tous les niveaux, et nous avons discuté de nos ambitions. A partir de là, nous avons conclu un nouvel accord. Soudal a décidé de revoir sa contribution financière à la hausse afin d'être au même niveau que Lotto. A partir de maintenant, nos deux sponsors principaux seront donc égaux et cela sera visible sur nos tenues. Nous continuerons à porter le maillot de Lotto Soudal lors des épreuves belges, mais c'est bien sous le nom de Soudal Lotto que nous prendrons le départ des courses à l'étranger et ce, dès le départ du Tour. C'est innovant et inventif. Notre nom officiel restera Lotto Soudal. A partir de 2020, les voitures, les bus, le merchandising et tous les produits aux couleurs de l'équipe porteront le nom de Soudal Lotto".

A partir de 2020, l'équipe Soudal Lotto portera un maillot à dominante noire et rouge.