Lotte Kopecky 6e de la course aux points

Lotte Kopecky s'est classée 6e de la course aux points dames des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, samedi à Glasgow, en Ecosse. L'Anversoise de 22 ans a terminé avec 23 points. L'Italienne Maria Giulia Confalonieri s'est imposée avec 33 points devant la Biélorusse Ina Savenka (32 pts) et la Russe Gulnaz Badykova (30 pts).

Lotte Kopecky avait été championne d'Europe juniors de la course aux points en 2013 et championne d'Europe espoirs de la course aux points et de l'omnium en 2016. Elle a aussi été sacrée championne d'Europe de l'américaine en 2016 et championne du monde en 2017, avec Jolien D'Hoore.