Lotte Kopecky 10e de l'omnium, Kirsten Wild prolonge son règne à Apeldoorn

Lotte Kopecky s'est classée dixième de l'omnium, vendredi, à l'Euro de cyclisme sur piste à Apeldoorn, aux Pays-Bas. La Néerlandaise Kirsten Wild, tenante du titre et championne du monde, s'est imposée avec 116 points, deux de plus que la Britannique Laura Kenny, deuxième. La Biélorusse Tatsiana Sharakova a pris la troisième place (112 points).

Kopecky a commencé en prenant la 11e place du scratch, remporté par la Britannique Laura Kenny. Elle a ensuite fini 12e de la course tempo, que s'est adjugée l'Allemande Gudrun Stock. Avec une 9e place dans la course par élimination, gagnée par la Néerlandaise Kirsten Wild, elle pointait au 10e rang avant la dernière épreuve, la course aux points. Kopecky est restée à cette place à l'issue de l'épreuve finale. Elle termine avec 87 points.

Wild avait déjà remporté la course par élimination à Apeldoorn, jeudi.