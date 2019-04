Lombardie, Liège-Bastogne-Liège, Tour des Flandres, Paris-Roubaix: Retour sur les monuments gagnés par le Roi Philippe Gilbert

Liège-Bastogne-Liège 2011, Victoire de Philippe Gilbert - Liège-Bastogne-Liège 2011 - 19/04/2011 Philippe Gilbert a remporté la course de son cœur ce dimanche. Le régional du jour gagne Liège-Bastogne-Liège et réalise un quadruplé historique. Il devance les frères Schleck, Frank et Andy.