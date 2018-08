Loïc Vliegen quitte BMC pour rejoindre Wanty Groupe-Gobert

L’équipe belge Wanty Groupe-Gobert a engagé pour deux ans le coureur liégeois Loïc Vliegen. Il roulait depuis plus de 3 ans pour la formation BMC.

"J’aurais pu rester chez BMC et j’ai reçu d’autres offres d’équipes World Tour. Mais je constate que Wanty-Groupe Gobert grandit et les nombreux échos positifs m’ont convaincu. C’est une bonne chose de m’inscrire dans une équipe wallonne, avec des partenaires wallons. Ce projet grandit chaque année, et constituait une belle opportunité", a-t-il expliqué sur le site de Wanty Groupe-Gobert.

Et de poursuivre : "J’arrive avec un rôle à jouer chez Wanty-Groupe Gobert, c’est très important pour moi. J’ai acquis pas mal d’expérience chez BMC et j’ai pu disputer toutes les grandes courses à un haut niveau. J’ai appris beaucoup de choses, il est temps d’en tirer profit."