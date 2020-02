Loïc Vliegen : "Quand ça souffle fort, la course peut être vite finie"

Un vrai temps de flahute. La météo ne fera pas de cadeau aux coureurs à l’occasion du week-end d’ouverture de la saison cycliste en Belgique. Les conditions climatiques seront difficiles lors du Nieuwsblad et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 10 degrés à peine, des averses de pluie et du vent. Beaucoup de vent. Des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 80 km/h sont annoncées.

Ce sont des prédictions météorologiques qui rappellent l’édition 2015 de Gand Wevelgem. Une course dantesque remportée par Luca Paolini. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour les coureurs. Loïc Vliegen fait partie des courageux qui prendront le départ du Nieuwsblad ce samedi à Gand. "Quand ça souffle aussi fort, la course peut être vite finie. Un seul coup de bordure peut être fatal. Même si tu as des bonnes jambes, tu peux te retrouver dans le 2ème ou le 3ème groupe. Et tu ne pourras pas faire mieux qu’une 25ème place à l’arrivée… Ça rend la course plus nerveuse, beaucoup plus dure et sélective. Il faut donc être plus vigilant dès le départ pour ne pas se faire piéger".

Son objectif sur le Nieuwsblad? Un top 10 ! Le leader de la formation Circus – Wanty Gobert aborde ce rendez-vous avec de l’ambition et une certaine excitation. Le Liégeois de 26 ans a de bonnes sensations depuis le début de saison. Un maillot distinctif sur la Ruta Del Sol, 2 fois dans le top 10 à Majorque, Loïc Vliegen est en confiance.

Les bons conseils de Vliegen

Après le soleil espagnol, place à la fraîcheur flandrienne. Pour la première fois de l’année, le peloton va être confronté à un autre type de climat. Le froid, le vent et la pluie… Loïc Vliegen nous livre ses secrets pour déjouer les pièges dans ces conditions climatiques. "Je ne peux pas tout vous dire… (rires)" plaisante le coureur originaire de Herve. "La base du vélo, surtout dans les classiques, c’est le positionnement. Il faut rester à l’avant du peloton, ne pas trop prendre de vent non plus, mais il faut rester bien placé et concentré".

Loïc Vliegen fera l’impasse sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche pour se préserver en vue du Grand Prix Samyn. Il espère y faire mieux que son meilleur résultat (4ème en 2016) et vise un podium sur la course d’ouverture du calendrier en Wallonie.