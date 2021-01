"Loïc Vliegen est plus fort que l'an dernier et Valerio Piva le connait bien"

Non. Valerio fait maintenant partie de nos directeurs sportifs à la tête desquels figure toujours Hilaire Van der Schueren . Nous avons également renforcé le secteur de la performance avec l’arrivée de Aike Visbeek qui occupait ces fonctions au sein de l’équipe Sunweb notamment lorsque Tom Dumoulin a remporté le Tour d’Italie. Nous avons également engagé des mécaniciens et des soigneurs supplémentaires, une esthéticienne et des cuisiniers.

Après dix jours de stage à Afas del Ti, entre Benidorm et Altea, en province d’Alicante et, à douze jours du coup d’envoi de la saison au Grand Prix de la Marseillaise, nous avons posé sept questions à Jean-François Bourlart , Manager Général de l’équipe Intermarché Wanty Gobert.

Faut-il encore s’attendre à d’autres arrivées au cours des prochains jours ?

Au niveau des coureurs, l’effectif est complet. Au niveau du staff, en faisant notre plan long terme pour le programme de toute l’année, on s’aperçoit qu’on est un peu court. Une réflexion est lancée et un autre directeur sportif pourrait encore débarquer.

Y a-t-il une place dans votre structure pour la formation et le cyclisme féminin ?

Dans la stratégie de notre projet, on parle de cyclisme en général et le cyclisme en général c’est une équipe World Tour, c’est le cyclo-cross avec l’équipe Tormans et ce sera peut-être une équipe de développement dans un futur proche. En 2022 ? C’est possible. On pourrait soit la créer soit s’associer à une structure déjà existante. Ce sera peut-être aussi un projet autour des dames, en y incluant le cyclo-cross parce que l’attrait pour le cyclo-cross féminin ne cesse d’augmenter.

Si vous pouviez choisir cette saison entre un top 10 de Louis Meintjes sur le Tour de France ou une victoire de Loïc Vliegen à la Flèche Brabançonne ?

Je prendrais les deux ou une victoire d’étape sur le Tour. Valerio Piva a bien connu Vliegen chez BMC. Loïc a pris de la confiance, il a appris à gagner. Il est motivé et il est plus fort que l’an passé.