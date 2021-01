Loïc Vliegen : "Cette année, je veux encore franchir un palier"

Isolé, avec ses équipiers de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert, au sein de l’hôtel réservé pour eux (Covid oblige), Loïc Vliegen est en stage de préparation sur la Costa Blanca espagnole dans la station d’Alfas del Pi (Benidorm). Un stage dont les lignes ont forcément été tracées dans le flou de la pandémie.

" On ne sait pas très bien quelles courses auront lieu ou pas " explique le Liégeois. " Je devais reprendre au Tour de Murcie, mais la course est annulée. Je reprendrai donc au Tour d’Algarve, avant d’attaquer le week-end d’ouverture en Belgique avec le Nieuwsblad et le GP Samyn. Ensuite, je filerai sur l’Italie avec la Strade Bianche, Tirreno et Milan-San Remo. Mon objectif est d’arriver en pleine forme aux classiques : comme l’année passée, je vais combiner les Flandriennes et les Ardennaises, en faisant l’impasse sur celles qui me conviennent moins, comme Paris-Roubaix et la Flèche Wallonne. L’objectif, c’est de me montrer et de gagner en régularité, puis arriver bien pour le Tour de France. "

Promu pour la toute première fois en World Tour, Intermarché-Wanty-Gobert ne veut pas y faire de la figuration. Les rouages ont été bien huilés à cet effet.

" On sent ici au stage que l’équipe a franchi un cap : tout est parfaitement planifié, le management a tout en mains, les coureurs sont tirés vers le haut. La saison dernière, j’avais recommencé début décembre. Ici, j’ai repris un mois plus tard car la forme vient très vite chez moi : je ne voulais pas attaquer trop fort février pour être cramé au moment des classiques. J’ai donc moins fait cet hiver pour ne pas me mettre la pression trop tôt. Mais on a quand même roulé 30 heures sur 7 jours ici, et je suis confiant. "