Lizzie Deignan brise l'hégémonie néerlandaise sur Liège-Bastogne-Liège dames

La Britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) s'est imposée dimanche dans la 4e édition de l'épreuve féminine de Liège-Bastogne-Liège (Women's WorldTour). Elle a brisé l'hégémonie des Néerlandaises qui avaient remporté les trois premières éditions de l'épreuve wallonne. L'Australienne Grace Brown (Mitchelton-Scott) a pris la deuxième place à 9 secondes. Elle van Dijk (Trek-Segafredo) a complété le podium à 2:19.

Le peloton de la course féminine est longtemps resté groupé, ce qui a découragé bon nombre de tentatives d'échappée. Neuf coureuses ont enfin pu se dégager avant la dernière heure de course, piégeant entre autres les lauréates néerlandaises de 2017 et 2018, la championne du monde Anna Van Der Breggen, et de 2019, Annemiek Van Vleuten.

Katrine Aalerud (Movistar), Marlen Reusser (Paule Ka), Hannah Barnes (Canyon/Sram), Marianne Vos (CCC), Ellen Van Dijk et Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo), Juliette Labous (Sunweb), Amy Pieters (Boels-Dolmans) et Grace Brown (Michelton-Scott) avaient un avantage de 1:15 à 30 kilomètres de Liège. La championne du monde britannique de 2015, Elizabeth Deignan, allait placer une attaque dans la côte de La Redoute, à 29 kilomètres de l'arrivée. L'avantage de la leader atteignait 50 secondes à 20 kilomètres du but au Quai des Ardennes à Liège. L'Australienne Grace Brown s'est lancée en contre-attaque dans la dernière difficulté du jour, la côte de la Roche-aux-Faucons, à 13 kilomètres de l'arrivée. Deignan a réussi à résister au retour en force de Brown. Ellen Van Dijk complété le podium à Liège, devant Marianne Vos et Amy Pieters.

Elizabeth Deignan (31 ans), 4e mercredi de la Flèche Wallonne et 6e du récent championnat du monde d'Imola, s'est notamment imposée cette année au GP de Plouay, pour la 3e fois, et à la Course by Le Tour à la fin août.

Deignan succède à la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten, qui s'était imposée en 2019 à Liège. Deignan est la première cycliste non-néerlandaise à s'imposer dans Liège-Bastogne-Liège dames, les deux premières éditions ayant été remportée par Anne Van Der Breggen.