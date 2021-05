Lionel Taminiaux, le Wallon d'Alpecin-Fenix : "C’est phénoménal d’être dans une équipe qui joue la victoire quasi partout"

Lionel Taminiaux, sera ce jeudi au départ du Circuit de Wallonie. Une course de 194 km sur les routes wallonnes, avec un passage du côté des Lacs de l'eau d'heure. L'épreuve se terminera par trois boucles d'un circuit local autour de Mont-sur-Marchienne. Taminiaux, c’est donc le jeune Wallon du team Alpecin-Fenix. Un coureur qui maîtrise à merveille le néerlandais et qui a rejoint l’équipe belge en janvier, après 2 années professionnelles passées dans la structure Bingoal-Wallonie Bruxelles. "Tami", 24 ans, vit un rêve éveillé : "C’est phénoménal d’être dans équipe qui joue la victoire quasi partout. Ca donne un boost et tout le monde travaille à 100 voire à 110 pourcent parce qu’on sait qu’il peut y avoir une victoire à la clé avec des leaders très costauds dans l’équipe. J’ai énormément de satisfaction quand c’est Tim, Jasper ou Mathieu qui gagnent ". Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 11 victoires depuis le début de la saison seuls Deceuninck – Quik Step (24), Ineos Grenadiers (17- et Jumbo-Visma (14 victoires) ont fait mieux.

7 images © Tous droits réservés

De leader chez Bingoal – Wallonie Bruxelles à équipier chez Alpecin-Fenix

Lionel Taminiaux, n’a pas choisi la facilité, en signant dans la très ambitieuse équipe de Mathieu van der Poel. Le Brabançon, taillé pour les classiques flamandes, est passé de leader chez Bingoal à équipier chez Alpecin-Fenix, un rôle qui lui va bien : "C’est un clic à faire, de se dire maintenant je vais bosser pendant 3 mois pour des leaders et j’ai un rôle d’équipier. L’approche est différente en course, je dois plus travailler. Mais il faut regarder sur une année complète, et sur certaines plus petites courses, j’aurai ma chance aussi". Ce qui sera le cas ce jeudi sur le circuit de Wallonie où il sera leader avec Edward Planckaert.

7 images © Tous droits réservés

"Tim Merlier, c’est un gars simple, bien dans sa peau"

Au fil du temps, Lio, découvre sa nouvelle équipe, et la personnalité de ses équipiers. Tim Merlier c’est l’homme en forme chez Alpecin-Fenix. Avec quatre victoires dont la deuxième étape du Giro dimanche dernier. Un gars accessible et qui ne se prend pas la tête : "C’est quelqu’un qui ne se pose pas énormément de questions. Il est bien dans sa peau. Il sait qu’il va vite. C’est un mec assez simple". ►►► À lire aussi : Cyclisme, Giro : Tim Merlier, le chef de la bande Lionel Taminiaux a partagé la chambre de Tim lors du stage en début d'année. "Je ne le connaissais pas du tout. Il est super sympa. Et il faisait des efforts pour parler français. Pendant le stage, quand il appelait Cameron (NDLR Cameron Vandenbroucke la compagne de Tim Merlier), il lui parlait français et il me demandait comment on dit ça ou ça. Au Samyn il a donné une interview en français. Il veut progresser et s’améliorer en français. Il pourrait choisir la facilité parce que l’équipe est majoritairement flamande et puis Cameron parle aussi néerlandais, mais il veut tout le temps s’améliorer, c’est chouette".

"Merlier est quasi intouchable sur un sprint long de 20 secondes"

La victoire de Tim Merlier sur la deuxième étape du Giro a enchanté le Jodoignois : "C’est phénoménal de gagner lors de première étape en ligne. Le but de l’équipe c’est de remporter une victoire d’étape sur chaque grand Tour. Pour le Giro c’est déjà fait. Du coup ça enlève la pression pour le reste de l’épreuve. C’est fabuleux". Le show de Merlier était impressionnant. Il l’a lancé à plus de 200 mètres de l’arrivée et personne n’a pu revenir sur le coureur belge : "C’est son effort de prédilection. Un sprint long de plus ou moins 20 secondes c’est ce qui lui va le mieux. La plupart des sprinteurs sont alentours des 12, 13 secondes. pour lui il faut un sprint long et un sprint dur, de préférence en montée. Quand il part de loin et que les concurrents doivent faire un ou deux vélos sur lui je pense que c’est fini et une fois qu’il a de l’avance y a personne qui sait le remonter".

7 images © Tous droits réservés

Cavendish le "loup rusé" face au jeune Philipsen

L’autre sprinteur en vue, que Lionel Taminiaux a appris à découvrir, c’est Jasper Philipsen. Le coureur de 23 ans a remporté trois victoires cette saison. Le Grand Prix de l’Escaut et deux étapes sur le Tour de Turquie : "Je partageais ma chambre avec lui en Turquie. On a passé une super semaine ensemble. Je faisais partie de son train pour le sprint. On a beaucoup débriefé et beaucoup appris pendant cette course". ►►► À lire aussi : Lefevere sur Cavendish : "Quand je l’ai signé, on s’est demandé si j’étais fou. J’aime être un fou comme ça !" ►►► À lire aussi : Jasper Philipsen gagne l’étape en Turquie, après 3 places de deuxième : "Je suis super heureux d’avoir enfin gagné ici" ►►► À lire aussi : Tour de Turquie : Nouveau succès pour Jasper Philipsen, qui s’impose devant Greipel et Cavendish Beaucoup débriefé parce que Jasper Philipsen a terminé quatre fois deuxième derrière Mark Cavendish qui a retrouvé le goût de la victoire sur les routes turques : "Cavendish m’a impressionné. Tout le monde sait qu’il est rapide mais il faut arriver en position pour faire son sprint. Et il n’avait pas la meilleure équipe Deceuninck – Quik Step pour l’emmener. Mais il était toujours dans la roue de Jasper. Il est fort physiquement et il était motivé comme un gars de 20 ans". Le "Cav" a enchaîné 3 victoires devant Philipsen… Trois deuxièmes places compliquées à avaler : "On a fait des petites fautes par manque d’expérience contre Cavendish qui a 15 ans d’expérience. Le premier jour Jasper était déçu, le deuxième jour il s’est dit Cavendish est quand même assez rapide et le troisième jour ça commençait vraiment à l’énerver. Heureusement que Jasper a gagné le jour suivant".

7 images © Tous droits réservés

"Mathieu van der Poel il roule à l’instinct et c’est ça le plus beau"

7 images © Tous droits réservés

"Pour 2021 j’aimerais une victoire et découvrir un grand tour"

Lionel Taminiaux est particulièrement épanoui dans sa nouvelle équipe pour laquelle il a signé un contrat longue durée, jusqu’en 2023. ►►► À lire aussi : Le néo-pro belge Lionel Taminiaux décroche sa 1re victoire sur la Roue Tourangelle Pour cette première année il espère regoûter à la victoire et participer à son premier grand Tour : "Ce serait un rêve de participer à la Vuelta. Je suis réaliste et je sais que le Tour de France ce ne sera pas pour cette année. Mais si je peux découvrir le Tour d’Espagne ce serait un rêve qui se réalise, en espérant le terminer. Mon but c’est aussi surtout de gagner une course, c’est ce que je vise tous les ans. C’est ma troisième année professionnelle, j’ai gagné une course en 2019 mais pas l’an dernier. J’espère gagner cette année". Lionel Taminiaux espère donc se montrer ce jeudi le Circuit de Wallonie, une course à suivre en direct sur Tipik et sur RTBF Auvio à partir de 15h45, avec aux commentaires Samuel Grulois et Gérard Bulens.

Tim Merlier "très heureux et très fier" de sa première victoire en Grand Tour - Cyclisme - Giro... Tim Merlier a décroché dimanche le premier succès de sa carrière dans un Grand Tour, et ce pour sa première participation, en remportant la deuxième étape du Tour d'Italie à Novara. Le coureur d'Alpecin-Fenix s'est dit "très heureux et très fier" de ce succès dans l'interview flash d'après-course.

Tim Merlier remporte au sprint le Grand Prix Samyn 2021 - Cyclisme - 02/03/2021 Tim Merlier (BEL, Alpecin-Fenix) a remporté l'édition 2021 du Grand Prix Samyn. Après une course animée par plusieurs attaques stériles, la victoire s'est finalement disputée au sprint dans un groupe d'une trentaine de coureurs. Mathieu van der Poel (P-B, Alpecin-Fenix) a cassé son guidon et n'a pas pu défendre ses chances, il s'est relevé et son équipier Tim Merlier en a profité. L'ex-champion de Belgique était le plus rapide et a devancé le surprenant coureur norvégien Rasmus Tiller (NOR, Uno-X Pro Cycling Team) et Andrea Pasqualon (ITA, Intermarché Wanty Gobert). Malchanceux, avec une crevaison dans les 15 derniers kilomètres, Sep Vanmarcke (BEL, Israel Start-Up Nation) parvient tout de même à se classer 4ème.

Strade Bianche 2021 : Victoire de Mathieu van der Poel - Strade Bianche 2021 - 06/03/2021 Mathieu van der Poel a remporté une spectaculaire 15e édition des Strade Bianche samedi à Sienne au terme d’une bagarre enthousiasmante entre favoris. Après une course éreintante sur les routes blanches toscanes, le Néerlandais a dû s’expliquer avec Julian Alaphilippe et Egan Bernal dans la dernière rampe finale vers la Piazza del Campo. Plus explosif dans les forts pourcentages de la Via Santa Caterina, le champion des Pays-Bas s’est envolé vers la victoire avec un démarrage irrésistible qu’un excellent Alaphilippe n’a pas su contrer. Deuxième, le Français a devancé un très bon Egan Bernal. Pour sa première course de l’année, Wout van Aert a longtemps joué pour la gagne en bagarrant avec les meilleurs au sein d’un groupe de tête royal dans lequel figuraient également Tadej Pogacar et Tom Pidcock. Le Belge, tenant du titre, a finalement craqué dans le dernier secteur de route blanche de la journée à 12 km du terme et a dû se contenter d’une 4e place. Offensif sur les routes de Kuurne et du Samyn ces derniers jours, Mathieu van der Poel a engrangé son deuxième succès de la saison, le premier pour un Néerlandais aux Strade Bianche. Le Champion du monde de cyclocross ajoute une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès qui comprend (on se limitera à la route) déjà le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race et la Flèche Brabançonne.

Strade Bianche, van der Poel fier de sa performance : "Je peux tenir cette forme pendant un mois" -... Mathieu van der Poel a laissé éclater sa joie en franchissant en premier la ligne d'arrivée sur la Piazza del Campo pour remporter les Strade Bianche (WorldTour) samedi. Le Néerlandais de la formation belge Alpecin-Fenix a déposé ses deux compagnons d'échappée dans la dernière montée, le Français Julian Alaphilippe et le Colombien Egan Bernal. "C'est une des courses que je voulais absolument gagner", a déclaré à l'interview d'après-course le champion du monde de cyclo-cross qui remporte déjà son deuxième succès sur la route cette saison pour sa quatrième course, et le 29e de sa carrière. "C'est vraiment cool de la gagner aujourd'hui. Je me sentais assez bien et j'ai attaqué dans le dernier secteur gravier et je me suis retrouvé avec Bernal et Alaphilippe en tête. On a bien roulé ensemble et je sentais que je devais en garder encore un peu dans les jambes pour la dernière montée. C'est fantastique de finir de cette manière".