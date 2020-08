Lilian Calmejane rejoint AG2R La Mondiale

Le Français Lilian Calmejane va quitter la formation Total Direct Energie pour AG2R La Mondiale à la fin de l'année. Il s'est engagé pour une saison avec l'équipe de Vincent Lavenu, qui s'appellera AG2R-Citroën à partir de 2021.

Lilian Calmejane, 27 ans, est professionnel depuis 2016. Il compte 12 victoires à son palmarès, dont deux succès d'étape sur les grands tours. Il avait en effet enlevé la 4e étape de la Vuelta 2016 et la 8e étape du Tour de France 2017.

"Après cinq années dans la même équipe, j'ai ressenti le besoin d'un nouveau challenge. Découvrir de nouveaux coéquipiers, un nouveau matériel, de nouvelles courses et gagner ma place au sein d'un effectif aussi", déclare Lilian Calmejane. "Je suis vraiment heureux de débuter avec AG2R-Citroën, j'ai l'impression de commencer une nouvelle carrière. Je sais que je vais retrouver des coureurs de mon âge, mais d'autres aussi plus jeunes qui sont très prometteurs. Je sais que l'équipe est dans une super dynamique et je suis très impatient de ce nouveau challenge".

AG2R La Mondiale avait auparavant annoncé les arrivées des Belges Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke et Stan Dewulf.