Liepins s'impose au sprint dans la 1ère étape de la Semaine Coppi et Bartali

Le Letton Emils Liepins de la formation belge Wallonie-Bruxelles a remporté mercredi matin l'étape 1A de la Semaine internationale Coppi et Bartali, une course cycliste par étapes de première catégorie qui figure au calendrier européen de l'UCI.

Liepins, 26 ans, s'est imposé au terme d'une étape de 97,8 kilomètres autour de Gatteo. Il a devancé, à l'issue d'un sprint massif, les Italiens Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria-Palomar) et Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) et est le premier leader de l'épreuve. Un contre-la-montre par équipes de 13,3 kilomètres est programmé dans l'après-midi.

La Semaine internationale Coppi et Bartali, en hommage aux deux légendes du cyclisme italien Fausto Coppi et Gino Bartali, se déroule en Emilie-Romagne jusque dimanche. Quatre équipes WorldTour et sept coureurs belges sont au départ: Ben Hermans et six équipiers de Liepins chez Wallonie-Bruxelles. Le Letton a rejoint cette année l'équipe belge. L'an passé, il s'était adjugé la Flèche de Heist.