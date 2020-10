Liège-Bastogne-Liège en direct : Van Vleuten défendra son titre, Van der Breggen en quête de triplé (LIVE 11h20)

La quatrième édition féminine de Liège-Bastogne-Liège se déroule ce dimanche. Une course à suivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio.



Les jeunes filles arriveront dans le centre de la cité ardente après 135 kilomètres d'un parcours accidenté rythmé par 5 ascensions, dont la Redoute et La Roche aux Faucons.



Imbattable sur "son" Mur pour la sixième année consécutive, Anna Van der Breggen partira encore avec la pancarte de favorite. La Néerlandaise, lauréate des deux premières éditions, devra assumer le poids de la course. Elle en a l'habitude et peu compter sur un très solide équipe Boels-Dolmans. On l'a encore vu à la Flèche.



Le final, dans le centre de Liège plutôt qu'à Ans, lui est moins favorable. La double championne du monde d'Imola devrait peut-être anticiper pour écarter des concurrents plus rapides qu'elles. Si la leader du World Tour a une faiblesse, c'est sans doute son sprint.



Le point d'interrogation Van Vleuten



Annemiek Van Vleuten est de retour. Absente à Huy pour ménager son poignet, la Néerlandaise, impressionnante jusqu'à sa chute au Giro, défendra donc son titre à Liège. "Mes jambes sont toujours bonnes, mais j'ai senti aux championnats du monde (2e) que je n'avais pas exactement le même niveau qu'avant ma chute. Je dois faire avec mais je pense être encore assez bien", assure la championne d'Europe, qui a prouvé l'an dernier que la pluie ne la dérangeait pas.



Ludwig-Vollering, la relève



Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine) et Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg) ont donné un coup de fraîcheur au palmarès de la Flèche. A 25 et 23 ans, elles incarnent la relève du cyclisme féminin. La Danoise et la Néerlandaise ont le talent et le culot pour bousculer l'ordre établi. Vollering, révélation des Ardennaises 2019, a "osé" attaqué la Reine Anna dans le Mur, Ludwig l'a poussée dans ses retranchements. Elles ont les qualités pour accrocher une première grande victoire. Dans cette nouvelle vague, il ne faut pas oublier l'Allemande Liane Lippert (Sunweb).



Si comme à la Flèche un petit groupe se dispute la victoire, il faudra aussi garder un œil sur Marianne Vos (CCC), Lizzie Deignan, Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) ou Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana).