Liège-Bastogne-Liège : une nouvelle difficulté au programme en 2021, la Côte de Desnié

Le parcours 2021 de Liège-Bastogne-Liège a été dévoilé ce vendredi. Les organisateurs jouent globalement sur la continuité et le parcours de l'épreuve ne connait qu'un changement: l'arrivée de la Côte de Desnié dans le final. Cette difficulté prend la place du Col du Maquisard. Départ de Liège, place Saint-Lambert, et retour dans la Cité ardente, Quai des Ardennes, le 25 avril pour un parcours qui affiche 259,5 kilomètres.

Au départ de la place St-Lambert, les coureurs se dirigeront vers Aywaille en direction de la Roche-en-Ardennes pour la première des onze ascensions de la journée, puis Bastogne au km 100. La traditionnelle Côte de St-Roch à Houffalize précédera l'arrivée à Vielsalm avec ensuite l'enchaînement de quatre Côtes: la Haute-levée, Stockeu, Wanne et Mont-le-Soie. Une fois passé Francorchamps, il restera cinq Côtes à passer: le Col du Rosier, la Côte de Desnié, nouvelle venue donc, la Redoute et la Côte des Forges et la Roche-aux-Faucons, dernière difficulté de la journée à 13,5 km de l'arrivée, jugée comme l'an dernier, au Quai des Ardennes.

Le plateau comprendra les dix-neuf équipes WorldTour, dont Deceuninck-Quick Step et Lotto Soudal, ainsi que les deux premières de l'UCI ProTeam 2020, Alpecin-Fenix et Arkéa-Samsic. Les équipes invitées, Bingoal-Wallonie-Bruxelles, Gazprom Rusvelo, Sport Vlaanderen Baloise et Total Direct Energie, complèteront la liste des engagés.

En 2020, Primoz Roglic s'était imposé au sprint dans un groupe comprenant Marc Hirschi, Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe. Le Français avait levé les bras trop tôt, pensant avoir gagné et s'est fait passer sur la ligne par le Slovène. Le champion du monde a ensuite été déclassé pour sprint irrégulier.