Liège-Bastogne-Liège : Une course taillée sur mesure pour Eddy Merckx, cinq fois vainqueur

Eddy Merckx a participé onze fois à Liège-Bastogne-Liège. Il s’y est imposé cinq fois, soit quasi une fois sur deux ! Un ratio exceptionnel sur une course aussi difficile. 1969, 1971, 1972, 1973 et 1975. Rajoutez à cela la deuxième place de 1967, la troisième de 1970, les sixièmes de 1976 et 1977 et la huitième place de 1966 et vous obtenez un total de dix Top 10 ! La seule "contre-performance "du Cannibale sur les routes de la Doyenne date de 1968, lorsqu’il a abandonné. >> Retrouvez ici des dizaines de résumés de Liège-Bastogne-Liège en vidéo Bref, si Eddy est considéré comme "Monsieur Tour de France" et "Monsieur Milan-San Remo", on lui décerne également volontiers le titre de "Monsieur Liège-Bastogne-Liège". Retour sur les cinq succès du Bruxellois dans la Doyenne des classiques dont il est "évidemment" le recordman des victoires.

1969 : Vainqueur et… commentateur Eddy Merckx en 1969 - © BELGA Eddy Merckx en a pris du plaisir en cette fameuse année érotique ! 1969 reste la saison-référence de l'Ogre de Tervuren. Il n'a que 23 ans ce printemps-là mais déjà une belle expérience derrière lui, avec quelques déceptions notamment dont il a intelligemment retenu les leçons. Deux ans plus tôt, Walter Godefroot l'avait battu au sprint, sous la pluie, sur la piste de Rocourt. Un an plus tôt, il n'avait même pas vu Rocourt, contraint à l'abandon. Merckx est un vainqueur-né, il a eu le temps de ruminer sa revanche. Ce 22 avril 1969, il se présente au départ avec déjà… treize victoires (Paris-Nice, Milan-San Remo, le Tour des Flandres…) en vingt-trois jours de course ! Et il va très rapidement afficher ses ambitions en attaquant à… 100 kilomètres de l'arrivée, dans la Côte de Wanne. Dans une sorte de Trophée Baracchi revisité, il se lance dans une échappée folle avec son équipier Victor Van Schil. Herman Van Springel et Felice Gimondi sont piégés. Contrairement à 1967, Merckx ne risque rien au sprint à Rocourt. La hiérarchie est bien établie chez Faema et le leader Eddy devance le serviteur Van Schil, déjà tout heureux d'être là. Les poursuivants montent sur la piste du Vélodrome… plus de huit minutes après les deux premiers. Avec cette scène surréaliste : Merckx, le vainqueur, qui commente le sprint pour la troisième place (remporté par le Britannique Barry Hoban) au micro de la BRT (ndlr : devenu depuis la VRT/Sporza) ! Liège-Bastogne-Liège 1969, Victoire d'Eddy Merckx - Liège-Bastogne-Liège 1969 - 27/02/1969

1971 : Une nouvelle attaque de très loin Eddy Merckx remporte Liège-Bastogne-Liège 1971 - © BELGA Troisième en 1970 derrière Roger De Vlaeminck et Frans Verbeeck, Eddy Merckx décide d'appliquer en 1971 la même tactique qu'en 1969 : attaquer de loin, cette fois-ci dans la Côte de Stockeu (où une stèle en son honneur a été inaugurée en 1993), dans le froid, sous la pluie et parfois même la neige. C'est parti pour 92 kilomètres ! Seul dans un premier temps, Eddy connaît un gros coup de fatigue (inhabituel chez lui) et est rejoint par un solide adversaire, Georges Pintens, un Anversois lauréat quelques semaines plus tôt de Gand-Wevelgem et qui a terminé dixième du Tour de France l'année précédente. Un client donc. Mais pas de quoi déstabiliser le Cannibale qui fait honneur à son beau maillot de champion de Belgique en réglant sans souci le coureur de l'équipe Hertekamp-Magniflex sur la piste en cendrée de Rocourt. Et le podium est 100% belge puisque Frans Verbeeck, un habitué, termine troisième devant le Français Gilbert Bellone et deux autres Belges encore, Antoine Houbrechts et l'ancien recordman de l'heure Ferdinand Bracke. Sans le savoir, Merckx entame ce 25 avril 1971 une magnifique série de trois victoires consécutives. Liège-Bastogne-Liège 1971, Victoire d'Eddy Merckx - Liège-Bastogne-Liège 1971 - 15/04/1971

1972 : Merckx s'impose à… Verviers Eddy Merckx après l'arrivée à Verviers - © BELGA Pour cette 58ème édition, l'arrivée est déplacée à Verviers, à une trentaine de kilomètres de la Cité ardente. Un changement qui ne plaît pas du tout aux amateurs de cyclisme, qui pousseront les responsables du Pesant Club Liégeois à revenir à Rocourt dès l'année suivante. Merckx a donc remporté ce 20 avril 1972 l'unique Doyenne de l'histoire disputée entre Liège et Verviers. Avec le maillot de champion du monde sur les épaules pour ne rien gâcher. Fidèle à sa stratégie, Eddy profite de "son" Stockeu pour filer en douce. Mais, grosse différence par rapport aux succès de 1969 et 1971, il arrive seul et peut donc profiter encore plus des encouragements et applaudissements du public. Ce dont il ne se prive pas puisque le deuxième, le Néerlandais Wim Schepers, arrive quasi trois minutes plus tard. Le troisième, le champion de Belgique en titre Herman Van Springel, franchit la ligne avec quatre minutes trente de retard. Van Springel qui était alors équipier de Merckx au sein de la "Dream Team" Molteni. Liège-Bastogne-Liège 1972, Victoire d'Eddy Merckx - Liège-Bastogne-Liège 1972 - 27/02/1972

1973 : A treize sur le Vélodrome de Rocourt Eddy Merckx remporte Liège-Bastogne-Liège 1973 - © BELGA Vous ai-je déjà parlé de Stockeu ? Pas de surprise en 1973, Eddy Merckx durcit la course sur la côte qui domine Stavelot mais ne parvient pas, malgré ses accélérations, à lâcher tous ses adversaires. C'est d'ailleurs un très gros groupe de… treize coureurs qui déboule sur la piste de Rocourt. Une piste transformée depuis 1971 puisque la cendrée a fait place au béton. Et il y a de fameux clients dans ce groupe dont voici la composition complète : son grand rival espagnol Luis Ocana (qui allait remporter cette année-là le Tour de France), les Français Raymond Poulidor, Bernard Thévenet et Régis Ovion, le Néerlandais Joop Zoetemelk, le Danois Leif Mortensen, et les sept Belges Eddy Merckx donc, Antoine Houbrechts, Victor Van Schil, Georges Pintens, Herman Van Springel avec les très rapides et véloces Walter Godefroot et Frans Verbeeck. Eddy connaît ses qualités… et ses défauts. Pour dominer au sprint Godefroot et Verbeeck, il doit les surprendre. Il attaque donc à 600 mètres de la ligne. Un sprint de haute volée et un recours à la photo-finish pour départager Merckx et Verbeeck. Après d'interminables minutes d'attente, les commissaires attribuent la victoire au champion de la Molteni devant le sprinter de l'équipe Watney-Maes. Ce 22 avril, le Cannibale rejoint le Liégeois Léon Houa (1892-93-94) dans les statistiques de la Doyenne en enfilant trois succès de rang. Depuis lors, seul l'Italien Moreno Argentin a réussi cette performance, en 1985, 1986 et 1987. Liège-Bastogne-Liège 1973, Victoire d'Eddy Merckx - Liège-Bastogne-Liège 1973 - 27/02/1973

1975 : La boucle est bouclée sur le Boulevard de la Sauvenière Eddy Merckx s'impose sur le Boulevard de la Sauvenière - © BELGA Victime d'une pneumonie début 1974, Merckx a loupé son "printemps des classiques" cette année-là, malgré des places d'honneur à Gand-Wevelgem, au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Après l'Enfer du Nord, il décide d'ailleurs de prendre deux semaines de repos, ce qui le prive de Liège-Bastogne-Liège et de son nouveau site d'arrivée, au centre-ville, Boulevard de la Sauvenière. On image donc son envie de bien faire le 20 avril 1975. Comme en 1972, il prend le départ ceint du maillot arc-en-ciel. Le parcours a été durci avec l'introduction d'une difficulté inédite, La Redoute, qui deviendra trois décennies plus tard le repère des supporters de Philippe Gilbert. Eddy, qui s'apprête à fêter ses trente ans et qui ne domine plus la concurrence comme avant, ne parvient pas à créer de gros écarts malgré l'enchaînement des côtes. Mais le Cannibale reste le Cannibale ! Dans les rues de Liège, il revient sur son futur rival (et tombeur) de juillet Bernard Thévenet. Il devance finalement de deux petites secondes le Français de l'équipe Peugeot et un certain Walter Godefroot qui, souvenez-vous, avait battu Merckx au sprint à Rocourt en 1967. La boucle est bouclée. Le quintuple vainqueur du Tour de France entre dans l'histoire (en fait, il y était déjà !) en devenant le seul quintuple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège 1975, Victoire d'Eddy Merckx - Liège-Bastogne-Liège 1975 - 27/02/1975