Liège-Bastogne-Liège, une course "stéréotypée" pour David Lappartient

Ce dimanche, la saison des classiques du printemps se terminera par Liège-Bastogne-Liège. L'occasion pour les Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali et consorts d'ajouter un Monument à leur palmarès.

Les dernières années, la course s'est décidée dans la dernière ascension de la Doyenne, la Côte d'Ans au terme d'éditions fermées. "Avant, c'était une classique où il se passait toujours quelque chose. Désormais, c'était devenu une course stéréotypée. Les coureurs s'imaginent tous qu'ils vont pouvoir faire la différence dans cette bosse, ils se trompent." Le Français a néanmoins une explication à ce sujet. " Le niveau est de plus en plus homogène. Les équipes sont de mieux en mieux armées. Cela complique les attaques au long court. "

Comme beaucoup d'amateurs de la classique wallonne, David Lappartient est nostalgique des passes d'arme dans La Redoute, comme en 1999 avec le duel Michele Bartoli – Frank Vandenbroucke. "Je désire revoir des opérations d'envergure avec des attaques de loin. J'aimerais que des côtes mythiques comme la Redoute ou la Roche aux Faucons deviennent à nouveau décisives."

Pour rendre ses lettres de noblesse à ses mythiques difficultés, David Lappartient pense à des coureurs comme Peter Sagan. " Il faut trouver des Peter Sagan de ces courses-là. Des coureurs qui osent faire des choses inattendues. Tim Wellens ? Voilà un bon exemple. Il en faut des comme lui, des gars qui partent à l'avant. "

Absent cette année sur les classiques belges, le président de l'UCI assure qu'il reviendra prochainement en Belgique. " Cela reste la Mecque du vélo. Quand j'étais petit coureur régional, mon rêve était de courir les classiques. Il se passe toujours quelque chose. J'ai beaucoup de voyages et de congrès dans les quatre coins du monde de par mes responsabilités, mais la Belgique est un pays que j'adore. "

D'ailleurs, il voit d'un bon oeil la candidature de la Flandre en vue du Championnat du Monde 2021. "C'est la garantie d'un succès populaire. Tom Van Damme porte ce dossier à bras le corps, mais cela se bouscule au portillon pour 2021 et 2022. Pour le Centenaire du Championnat du Monde, ce ne serait pas un choix illogique. Mon rêve est d'amener au départ tous les Champions du Monde Hommes et Dames encore en vie."