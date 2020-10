Liège-Bastogne-Liège : la liste des engagés

Voici la liste des participants à la 106e édition de Liège-Bastogne-Liège (WorldTour) qui aura lieu dimanche:

Deceuninck - Quick-Step (Bel):

1. Julian Alaphilippe (Fra); 2. Andrea Bagioli (Ita); 3. Rémi Cavagna (Fra); 4. Tim Declercq; 5. Dries Devenyns; 6. Bob Jungels (Lux); 7. Mauri Vansevenant

Astana (Kaz):

11. Omar Fraile (Esp); 12. Laurens De Vreese; 13. Hugo Houle (Can); 14. Gorka Izagirre (Esp); 15. Merhawi Kudus (Eri); 16. Davide Martinelli (Ita); 17. Luis Leon Sanchez (Esp)

BORA - hansgrohe (All):

21. Maximilian Schachmann (All); 22. Oscar Gatto (Ita); 23. Lennard Kämna (All); 24. Martin Laas (Est); 25. Jay McCarthy (Aus); 26. Juraj Sagan (Svq); 27. Ide Schelling (P-B).

Mitchelton-SCOTT (Aus):

31. Adam Yates (G-B); 32. Michael Albasini (Sui); 33. Tsgabu Grmay (Eth); 34. Daryl Impey; (AfS); 35. Christopher Juul-Jensen (Dan); 36. Barnabás Peak (Hon); 37. Nick Schultz (Aus)

EF Pro Cycling (USA):

41. Michael Woods (Can); 42. Alberto Bettiol (Ita); 43. Alex Howes (USA); 44. Jens Keukeleire; 45. Daniel Felipe Martínez (Col); 46. Neilson Powless (USA); 47. Rigoberto Uran (Col)

Groupama - FDJ (Fra):

51. Valentin Madouas (Fra); 52. Bruno Armirail (Fra); 53. William Bonnet (Fra); 54. Matthieu Ladagnous (Fra); 55. Rudy Molard (Fra); 56. Anthony Roux (Fra); 57. Romain Seigle (Fra)

Movistar (Esp):

61. Carlos Verona (Esp); 62. Diego Alba (Col); 63. Jorge Arcas (Esp); 64. Iñigo Elosegui (Esp); 65. Imanol Erviti (Esp); 66. Matteo Jorgenson (USA); 67. Eduard Prades (Esp).

Arkea-Samsic (Fra):

71. Warren Barguil (Fra); 72. Winner Anacona (Col); 73. Franck Bonnamour (Fra); 74. Benjamin Declercq; 75. Lukasz Owsian (Pol); 76. Laurent Pichon (Fra); 77. Connor Swift (G-B).

Bahrain-McLaren (Bhn):

81. Mikel Landa (Esp); 82. Santiago Buitrago (Col); 83. Damiano Caruso (Ita); 84. Kevin Inkelaaar (P-B); 85. Matej Mohoric (Slo); 86. Wout Poels (P-B); 87. Dylan Teuns

Lotto Soudal:

91. Tim Wellens; 92. Stan Dewulf; 93. Frederik Frison; 94. Kobe Goossens; 95. Rémy Mertz; 96. Tosh Van Der Sande; 97. Brent Van Moer.

Jumbo - Visma (P-B):

101. Primoz Roglic (Slo); 102. Laurens De Plus; 103. Tom Dumoulin (P-B); 104. Lennard Hofstede (P-B); 105. Tom Leezer (P-B); 106. Paul Martens (All); 107. Jonas Vingegaard (Nor).

UAE-Team Emirates (EAU):

111. Tadej Pogacar (Slo); 112. Andres Ardila (Col); 113. Rui Costa (Por); 114. Sergio Henao (Col); 115. Cristian Camilo Munoz (Col); 116. Jan Polanc (Slo); 117. Edward Ravasi (Ita).

Circus - Wanty Gobert (Bel):

121. Jan Bakelants; 122. Thomas Degand; 123. Fabien Doubey (Fra); 124. Maurits Lammertink (P-B); 125. Simone Petilli (Ita); 126. Kévin Van Melsen; 127. Loïc Vliegen

AG2R La Mondiale (Fra):

131. Benoît Cosnefroy (Fra); 132. Geoffrey Bouchard (Fra); 133. Mikaël Cherel (Fra); 134. Mathias Frank (Zei); 135. Dorian Godon (Fra); 136. Quentin Jauregui (Fra); 137. Alexis Vuillermoz (Fra)

Cofidis (Fra):

141. Guillaume Martin (Fra); 142. Fernando Barcelo (Esp); 143. Jesus Herrada (Esp); 144. Jose Herrada (Esp); 145. Victor Lafay (Fra); 146. Luis Angel Mate (Esp); 147. Pierre-Luc Périchon (Fra)

Trek-Segafredo (USA):

151. Richie Porte (Aus); 152. Alexander Kamp (Dan); 153. Alex Kirsch (Lux); 154. Juan Pedro Lopez (Esp); 155. Mads Pedersen (Dan); 156. Michel Ries (Lux); 157. Toms Skujins (Let)

Sunweb (All):

161. Marc Hirschi (Sui); 162. Thymen Arensman (P-B); 163. Tiesj Benoot; 164. Mark Donovan (G-B); 165. Robert Power (Aus); 166. Michael Storer (Aus); 167. Ilan Van Wilder

Ineos Grenadiers (G-B):

171. Michal Kwiatkowski (Pol); 172. Chris Froome (G-B); 173. Michal Golas (Pol); 174. Ethan Hayter (G-B); 175. Sebastian Henao (Col); 176. Ivan Sosa (Col); 177. Cameron Wurf (Aus)

Alpecin - Fenix:

181. Mathieu van der Poel (P-B); 182. Kristian Sbaragli (Ita); 183. Scott Thwaites (G-B); 184. Ben Tulett (G-B); 185. Petr Vakoc (Tch); 186. Otto Vergaerde; 187. Louis Vervaeke.

CCC Team (Pol):

191. Greg Van Avermaet; 192. Willie Barta (USA); 193. Alessandro De Marchi (Ita); 194. Simon Geschke (All); 195. Jan Hirt (Tch); 196. Michael Schär (Sui); 197. Georg Zimmermann (All)

Bingoal - Wallonnie Bruxelles:

201. Jelle Vanendert; 202. Laurens Huys; 203. Eliot Lietaer; 204. Arjen Livyns; 205. Kenny Molly; 206. Mathijs Paasschens (P-B); 207. Dimitri Peyskens

Israel Start-Up Nation (Isr):

211. Daniel Martin (Irl); 212. Omer Goldstein (Is); 213. Reto Hollenstein (Sui); 214. Krists Neilands (Let); 215. James Piccoli (Can); 216. Patrick Schelling (Sui); 217. Rory Sutherland (Aus).

Team Total Direct Energie (Fra):

221. Mathieu Burgaudeau (Fra); 222. Valentin Ferron (Fra); 223. Marlon Gaillard (Fra); 224. Fabien Grellier (Fra); 225. Jonathan Hivert (Fra); 226. Paul Ourselin (Fra; 227. Julien Simon (Fra)

NTT Pro Cycling (AfS):

231. Benjamin King (USA); 232. Carlos Barbero (Esp); 233. Samuele Battistella (Ita); 234. Enrico Gasparotto (Sui); 235. Michael Valgren (Dan); 236. Roman Kreuziger (Tch); 237. Gino Mäder (Sui)

Sport Vlaanderen-Baloise:

241. Thomas Sprengers; 242. Lindsay De Vylder; 243. Kevin Deltombe; 244. Robbe Ghys; 245. Julian Mertens; 246. Emiel Planckaert; 247. Aaron Van Poucke.