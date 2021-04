Liège-Bastogne-Liège : l’équipe UAE Emirates espère encore être au départ

La formation UAE Team Emirates espère encore être au départ de la 107e édition de Liège-Bastogne-Liège dimanche. L’équipe avait dû déclarer forfait juste avant la Flèche Wallonne, mercredi, en raison de deux tests positifs au coronavirus.

L’équipe se trouve actuellement en quarantaine. "Si les tests de vendredi sont négatifs, nous pourrons prendre le départ. La situation est la suivante : si tout le monde est négatif dans l’équipe vendredi, nous pourrons courir dimanche," a expliqué le responsable presse de l’équipe.

Mercredi, l’équipe du vainqueur de la Flèche Wallonne 2020 Marc Hirschi et du dernier vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar n’avait pu prendre le départ à la suite des tests positifs subis par Diego Ulissi et un membre du staff. Les deux hommes avaient été testés négatifs avant de voyager en Belgique et ont subi un test positif à leur arrivée sur le sol belge. L’équipe a effectué ensuite deux tests antigéniques et un test PCR. Tous ont donné un résultat négatif. Ulissi est absent de la sélection de dimanche.

La sélection prévue pour la Doyenne des classiques est très solide. Avec Tadej Pogačar, Marc Hirschi, Brandon McNulty, Rui Costa, Davide Formolo, David De La Cruz et Vegard Stake Laengen, la formation émiratie a de belles chances de victoire.

Liège-Bastogne-Liège sera à suivre dimanche sur les antennes de la RTBF, en télévision, en radio et sur Auvio.