Liège-Bastogne-Liège : Final incroyable, Alaphilippe lève les bras trop tôt, Roglic le saute sur la ligne

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté dimanche la 106e édition de Liège-Bastogne-Liège, s'imposant de justesse après 257 km de course devant le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Pensant avoir course gagné, le Français a levé les bras au ciel mais a été dépassé sur la ligne par Roglic, dont c'était la première participation à La Doyenne. Il a fallu avoir recours à la photo-finish pour désigner le vainqueur. Finalement, Le Français ne serait de toutes façons pas monté sur la plus haute marche, car il a ensuite été déclassé, ayant changé de trajectoire lors de son sprint.

Le Suisse Marc Hirschi (Sunweb), vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi, a pris la 2e place devant le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates). Un autre Slovène, Matej Mohoric (Bahrain-McLaren), complète le top 4 à 2 secondes.

Premier Belge, Tiesj Benoot (Sunweb) a terminé 8e à 14 secondes.

Premier coureur slovène vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Roglic, 30 ans, succède au Danois Jakob Fuglsang (Astana), absent cette année, au palmarès de La Doyenne.