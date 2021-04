Liège-Bastogne-Liège : Deceuninck-Quick Step avec Alaphilippe et Vansevenant sur La Doyenne

Flèche Wallonne 2021 : Victoire de Julian Alaphilippe - Flèche Wallonne 2021 - 21/04/2021 Sans surprise, le Mur de Huy a été l’habituel juge de paix de la 85e édition de la Flèche Wallonne mercredi pour ponctuer les 193,6 km au menu de la classique wallonne. Au sommet du ‘Chemin des Chapelles’ (1,2 km à 10,3% et des passages à 19%) c’est Julian Alaphilippe qui a imposé sa loi pour déborder Primoz Roglic au terme d’un superbe duel dans les 300 derniers mètres. Débordé dans les 50 derniers mètres, le Slovène a pris la 2e place pour sa première participation. Alejandro Valverde a pris la 3e place. Michael Woods et Warren Barguil complètent le top 5 devant Tom Pidcock. Meilleur Belge, Quinten Hermans a terminé 14e. C’est une belle revanche pour le Français qui n’avait pas semblé au top de sa forme ces dernières semaines et qui s’était fait déborder par Roglic lors du dernier Liège-Bastogne-Liège. Comme pour la course dames, c’est le maillot de champion du monde qui a brillé sur la ligne d’arrivée. Il s’agit de la 3e victoire sur la Flèche Wallonne après celles de 2018 et 2019 pour le coureur de l’équipe Deceuninck Quick-Step qui n’a jamais fait moins bien que 2e sur cette épreuve.