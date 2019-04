Liège-Bastogne-Liège Dames : Marie Dessart, l'héroine déraisonnable au caractère bien trempé

A l'instar de beaucoup de concurrentes, Marie Dessart est arrivée tremblante au terme de ce Liège-Bastogne-Liège. Hors-délai, la seule cycliste wallonne au départ mettait un point d'honneur à rallier la ligne d'arrivée. "C'est bien parce c'est Liège et que j'ai un sale caractère", s'exclame-t-elle au micro de la RTBF. Sale ? Le mot est fort. Trempé convient mieux, certainement vu les conditions atmosphériques dantesques ce dimanche. Du tempérament ou de la folie, il en fallait en tout cas pour s'aligner au départ dans cette pluie, ce vent, ce froid et avec un radius cassé. "Déraisonnable? Je l'ai toujours été. Je pense que j'ai du mérite d'avoir terminé cette course dans ces conditions. Quand je pense que chez les amateurs, quand il pleuvait, je n'y allais même pas."

L'idée de manquer l'événement de l'année était inconcevable à ses yeux. "Je ne voulais pas rater ce rendez-vous avec les supporters. J'ai travaillé en fonction de cet objectif. Cette chute a tout bouleversé. J'attendais depuis si longtemps d'être au départ que je voulais absolument franchir la ligne d'arrivée."

Marie Dessart a accepté de prendre le départ, non pas sans interrogation. "Juste avant de m'élancer, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire ici. La pluie, le froid et le radius cassé, ce n'était pas gagné. Une fois le départ réel donné, tu es pris dedans."

Pas moyen de s'alimenter



De plus, son équipe Lotto-Soudal Ladies était en sous-effectif pour accomplir les 138 kilomètres du jour. "J'ai accepté aussi pour soulager l'équipe. Mon directeur sportif Danny Schoonbaert m'a dit de ne pas forcer. Si ça n'allait pas, j'abandonnais. A la limite, je pouvais me contenter de signer et partir."

Mais renoncer ne fait pas partie de son vocabulaire. Pourtant, elle a quand même passé quatre heures à souffrir. "C'est clair que je n'avais pas les mêmes sensations, le coup de pédale n'était pas du tout le même."

Il faut dire que rouler avec une attelle n'est pas facile. "Elle se détachait presque par moment. Je me suis dis que j'allais finir avec le poignet complètement cassé. Comme je suis encore novice sur route à ce niveau, je commets encore des erreurs de placement. Après dix kilomètres, j'ai failli me faire jeter du peloton." Sans parler de la difficulté à s'alimenter durant la course. "Avec ma fracture, il m'était difficile d'arriver au bidon. Je le prenais de la mauvaise main. Je buvais deux gorgées et je jetais. Je n'ai bu que l'équivalent d'un bidon sur la journée."



La Belge de 38 ans a tenu le coup jusqu'à Sprimont et la côte non répertoriée du Hornay. "Je voulais continuer. J'avais des supporters dans La Redoute. Des copains m'attendaient. Pas question pour autant de profiter de quoi que ce soit. Je n'ai pas eu un moment de plaisir ce dimanche. Je me suis quand même arrêtée à La Roche aux Faucons, non pas pour boire une bière mais pour saluer des supporters. Ensuite, j'ai fini comme j'ai pu."

Le moral en a pris un coup

Liège-Bastogne-Liège met donc un terme à ce premier volet de la saison. Il est temps que cela s'arrête car la confiance de la sportive en a pris un coup. "Cette chute m'a quand même fichu à terre moralement car c'était si près de mes objectifs. C'est quand même beaucoup de sacrifices. J'ai mon âge et j'ai une vie de famille. Pour une fille de 25 ans, ça passe mais moins pour une de 38 ans. Physiquement, mon corps est fatigué. Ce qui est sûr, c'est que l'an prochain, je ne mettrai pas ma vie de famille au second plan. Il faudra faire le bilan à la fin de l'année 2019."

Désormais, place à un peu de repos pour la Liégeoise. "Lundi, je vois le chirurgien. Ce sera certainement quatre à six semaines d'arrêt. Je ne vais pas toucher le rouleau pendant sept jours. Cela me fera du bien." Pourtant, il faudra s'y remettre le plus tôt possible car une autre échéance arrive au mois de juillet, le Giro. "Je suis dans la pré-sélection. Nous sommes sept et une d'entre nous ne sera pas reprise. Je vais devoir m'entraîner en juin si je veux aller en Italie", conclut-elle.