La version féminine de Liège-Bastogne-Liège souffle sa cinquième bougie en 2021. Et pour cet anniversaire le parcours a été allongé et corsé. De quoi perpétuer une belle tradition : le palmarès ne renseigne que des championnes du monde.



Une "Doyenne" de plus en plus sélective



Pour la première fois la course dépassera les 140 kilomètres. Il y aura deux ascensions et 200 m de dénivelé positif supplémentaires. Depuis Stavelot, le tracé sera strictement identique à celui des hommes.



On l’a dit, ne gagne pas à Liège qui veut. Cette course couronne une Reine ou lui ouvre les portes d’un avenir glorieux. Anna Van der Breggen (SD Worx) et Annemiek Van Vleuten (Movistar) ont, par exemple, endossé le maillot arc-en-ciel quelques mois après leurs victoires à Liège.



Les dossards des deux Néerlandaises seront encore soulignés au fluo sur toutes les start-lists. Et même si le final dans le centre de Liège est moins favorable à VDB que celui d’Ans ou son Mur de Huy, la championne du monde devrait être au rendez-vous. La version 2021 du parcours n’est certainement pas pour lui déplaire. Elle pourrait aussi se mettre au service de son équipière Demi Vollering (3e en 2019) en guise de remerciement pour l’énorme travail fourni mercredi. Van Vleuten (comme Van der Breggen) n’avait pas flairé le bon coup l’an dernier. Elle sera certainement plus vigilante cette année.



Si elle parvient à s’accrocher et à basculer au sommet de la Roche aux Faucons avec les meilleures, Marianne Vos (Jumbo-Visma), aucun podium en cité ardente à ce jour, sera très dangereuse sur le quai des Ardennes.



Le podium 2020 absent



Amanda Spratt (Team Bike Exchange), Mavi Garcia (Alé BTC Ljubljana), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram) ou Soraya Paladin (Liv Racing) ont toutes prouvé ces dernières semaines qu’elles étaient en forme.



Lizzie Deignan ne défendra pas son titre. La Britannique a été malade et a préféré se donner le temps de revenir à 100% avant de reprendre la compétition. Elle sera donc absente comme Grace Brown et Ellen Van Dijk qui l’accompagnaient sur le podium à l’automne.