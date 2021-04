Liège-Bastogne-Liège dames : 1er succès majeur pour Demi Vollering

Demi Vollering remporte Liège-Bastogne-Liège dames - Cyclisme - Liège-Bastogne-Liège dames -... Demi Vollering a remporté la 5e édition de Liège-Bastogne-Liège dames dimanche en s’imposant dans un sprint en comité réduit. La Néerlandaise a profité du travail de son équipière, la championne du monde Anna van der Breggen, pour préparer idéalement son sprint dans la dernière ligne droite. La coureuse de l’équipe SD-Works a ainsi débordé la championne d’Europe Annemiek van Vleuten pour franchir la ligne les bras levés devant sa compatriote et l’Italienne Elisa Longo Borghini, 3e. Il s’agit seulement de la 3e victoire de la carrière de la Néerlandaise de 24 ans, évidemment la plus prestigieuse d’entre elles. Forte d’une excellente pointe de vitesse, elle aura su résister aux offensives de ses adversaires dans les principales difficultés du jour. Les 80 derniers kilomètres de l’épreuve étaient en effet identiques au final au programme de la course messieurs. Ainsi, un peloton déjà amputé d’une bonne partie de ses éléments s’est présenté au pied de la Redoute à 37 km du but. Les attaques d’Ashleigh Moolman et Cecile Uttrup-Ludwig ont agité le peloton mais n’ont finalement pas inquiété les favorites qui ont attendu la Roche aux Faucons pour s’expliquer. Anna van der Breggen a ainsi réalisé une première sélection en écartant notamment Uttrup Ludwig et Vos. Mais c’est dans la relance – avec la côte de Boncelles – que la sélection finale s’est produite. Annemiek van Vleuten a fait souffrir ses adversaires et emmené van der Breggen et Longo Borghini dans sa roue. Derrière ce trio, Katarzyna Niewiedoma et Demi Vollering se sont accrochées et sont parvenues à faire la jonction avant de plonger sur Liège. En supériorité numérique, l’équipe SD-Works a sacrifié van der Breggen pour préparer le sprint de Vollering. Un beau retour d’ascenseur après le travail effectué par Vollering mercredi à Huy. Très émue, la jeune néerlandaise a ainsi pu cueillir le succès le plus important d’une carrière qui s’annonce prometteuse.