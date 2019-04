Son dauphin de la Flèche Wallonne, le Danois Jakob Fuglsang (Astana), s'annonce encore comme l'un de ses principaux rivaux, tout autant qu'une série d'autres coureurs à l'image de l'Allemand Maximilian Schachmann, Michael Matthews, Romain Bardet ou Michal Kwiatkowski.

D'autres coureurs, absents mercredi à la Flèche, miseront tout sur Liège, notamment le Néerlandais Tom Dumoulin, l'Italien Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert, vainqueur de Paris-Roubaix, qui devrait emmener son leader Alaphilippe.

La Doyenne des classiques, remportée l'an dernier par le Luxembourgeois Bob Jungels, s'est offert un relifting de son parcours. La course partira comme d'habitude, dimanche à 10h, du centre de Liège mais elle n'arrivera plus en haut de la côte de Ans, comme ce fut encore le cas en 2018, mais sur le plat du Boulevard d'Avroy à Liège, au terme de 256 kilomètres de course.

Le final s'en retrouve ainsi modifié, avec la côte de la Roche-aux-Faucons en dernier juge de paix, à 15 kilomètres de l'arrivée. Au niveau du parcours, on notera encore le retour de la trilogie des côtes de Wanne, Stockeu et Haute Levée dans la 2e partie.