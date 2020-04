Lettre ouverte à Claudy Criquielion

1990 et 1991 sont mes deux premières années aux commentaires des courses cyclistes à la RTBF. Elles coïncident avec les deux dernières de la carrière professionnelle de Claudy Criquielion qui deviendra vite mon premier consultant et ensuite un ami. Il y a cinq ans, le 18 février 2015, "le Criq" nous quittait, beaucoup trop tôt. Voici la lettre que je lui avait écrite.

Claudy,



Quelle est ta plus grande victoire ?

Cet arc-en-ciel conquis à Barcelone et qui t'a métamorphosé, là où le très bon coureur est devenu un champion, un champion du monde ?

Ce " Ronde van Vlaanderen " qui a fait de toi pour l'éternité le " Crique...lion des Flandres " ?

Ces Flèches Wallonnes que tu as sublimées, magnifiées en apprivoisant comme personne ton Mur de Huy, le mur de Claud(hu)y ?

Ce couronnement, cette apothéose à Soumagne avec la conquête de ce maillot tricolore étincelant qui a fait de toi le champion de Belgique de la popularité ?

Et bien non Claudy, en définitive, ta plus belle victoire, ce n'est rien de tout cela. Ta plus belle victoire, c'est d'être celui que tu as été.

Discret mais disponible, affable et serviable. Tu étais toujours prêt à rendre service comme ce lundi de pâques où il ne te fallut pas une demi-seconde pour tout abandonner, prendre ton sac de sport et monter dans ta voiture afin de venir nous rejoindre à Godinne pour y disputer un match de football caritatif au profit des enfants atteints de problèmes cardiaques.

Dans ce monde où on essaie parfois de nous faire croire que, pour réussir, il faut se mettre en avant, s'auto-promouvoir, s'auto-congratuler, ta modestie, ta simplicité et ton humilité n'avaient d'égal que ton mépris pour le règne de la vanité et de la prétention.

Dans ce monde où les champions ne sont pas nécessairement des exemples et où les exemples sont rarement des champions, tu demeureras éternellement à mes yeux un champion exemplaire. Un champion et un ami.

Merci de m'avoir si souvent recadré, de m'avoir dit discrètement mais fermement "là, tu es à côté de la plaque". Merci de n'avoir jamais cessé d'être toi-même: franc, direct...vrai ! C'est aussi pour cela que tu étais autant respecté dans et en dehors du peloton mais semble-t-il un peu moins dans l'exercice de ta dernière profession.

Merci de m'avoir fait découvrir l'Irish Coffee, ton péché mignon, à Oostduinkerque, à l’issue d’un championnat du monde de cyclo-cross commenté ensemble et la Sambuca en Sicile. N'oublie pas Claudy, toujours " con la mosca " (trois petits grains de café...oui tre kiki) !

Ton sourire, ton bon sens me manquent déjà terriblement. A jamais, tu garderas une place dans mon coeur.

Repose en paix mon Claudy et surtout veille sur les tiens : Linda, Mathieu, Bertrand, Elodie, Mael et tous les autres. Malgré leur peine immense, ils peuvent être fiers de toi.

Au passage, la haut, n'oublie pas d'embrasser Laurent Fignon et surtout buvez une Sambuca à ma santé.



Rodrigo Beenkens