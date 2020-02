Les trois corps de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel aimerait-il les chiffres ? Le 20.02.2020, à 20 ans, il remporte l’étape-reine du Tour d’Algarve avec panache. C’est sa troisième victoire de la saison... en neuf jours de course. Evenepoel, ce n’est déjà plus le futur mais le présent presque parfait.

On était curieux de le voir se mesurer à une belle opposition dans l’ascension finale du Alto da Fóia. Au sommet de ce col de première catégorie long d’un peu plus de sept kilomètres, Remco Evenepoel, impressionnant de culot, d’assurance et de détermination, a précédé le champion d’Allemagne Maximilian Schachmann, l’Irlandais Dan Martin, le Portugais Rui Costa et Tim Wellens. Il a devancé le grimpeur colombien Miguel Angel López de cinq secondes, Vincenzo Nibali et Bauke Mollema lui ont concédé huit secondes. Michal Kwiatkowski a perdu 27 secondes, Geraint Thomas 1’02 et Mathieu van der Poel 2’54.

1. Le physique

Remco Evenepoel c’est 1, 71 m et 61 kilos, mais quelle énergie ! Il a fait un sacré numéro et a surpris ses adversaires grâce à une attaque tranchante, d’une puissance inouïe (malgré sa taille) à cinq cent mètres de la ligne. Remco a immédiatement creusé un écart de quelques dizaines de mètres avant de résister au retour des gros calibres du peloton.

2. Le mental

La partie de notre cerveau qui forme le cortex est répartie en deux zones distinctes. Le cortex gauche assure les pensées de rationalité et de structure: pour Remco c’était se contenter de SUIVRE les meilleurs. Le cortex droit, de son coté, assure les pensées imaginaires et intuitives: pour Remco c’était ATTAQUER.

Evenepoel avait donc deux options :

Se contenter de suivre, d’accompagner les meilleurs le plus loin possible et de perdre un minimum de temps avant le chrono final de dimanche qui devrait lui convenir à merveille. Prendre l’initiative, ne pas attendre l’explication finale avec Lopez, Rui Costa, Nibali ou Dan Martin.

La meilleure défense étant l’attaque, Remco Evenepoel a préféré écouter son hémisphère droit plutôt que le gauche.

On ne peut pourtant pas affirmer que ses adversaires aient été surpris par cette initiative. Lorsque soudain, à un peu plus de 2 km de l’arrivée, son jeune équipier portugais João Almeida se porta résolument en tête et mena un train d’enfer d’abord pour revenir sur Simon Geschke et ensuite pour décourager les attaques éventuelles, on pouvait comprendre que Remco avait une idée derrière la tête. Préparerait-il quelque chose ? C’était déjà plus qu’un indice. À bloc, Almeida (un néo-professionnel de 21 ans, formé par Axel Merckx qui remporta Liège-Bastogne-Liège espoir en 2018 avant de se classer deuxième du Tour d’Italie) imprima un rythme infernal jusqu’à 500 mètres de l’arrivée, moment choisi par Evenepoel pour jaillir tel un diable sortant de sa boite.

On savait que le moteur était hors norme mais en termes de gestion de la course et de maturité, Remco Evenepoel apprend vite.

3. L’émotionnel

Remco Evenepoel éprouve le besoin d’exprimer ses émotions et de manière respectueuse. On se souvient de ses larmes sur le podium après son titre de champion d’Europe contre-la-montre. C’était trois jours après le décès tragique de Bjorg Lambrecht. Il était inconsolable. Hier, en Algarve, c’est en pleurs qu’il dédia sa victoire à Nikolas Maes (le coureur belge de l’équipe Lotto-Soudal) et à son épouse qui viennent de perdre un enfant quelques jours avant sa naissance. " Ces fleurs sont pour eux. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que ma victoire. "

Décidément, ce Remco Evenepoel c’est la classe sur et en dehors du vélo.