Les sportifs se confi(n)ent: Tim Wellens à temps plein avec Sophie et… Georgette!

On a beaucoup parlé des différences de confinement selon les pays. Des différences qui touchent de près les sportifs professionnels en général, les cyclistes en particulier. En Belgique, ils peuvent encore et toujours s’entraîner sur la route, au grand air et ainsi peaufiner leur condition dans les meilleures… conditions. En revanche, en France, le mesures sont plus strictes et les coureurs sont obligés de rouler sur home-trainer à l’intérieur, au mieux sur leur terrasse.

Les Belges sont donc " avantagés ". Mais pas tous. Tim Wellens vit à Monaco depuis plusieurs années. Les règles là-bas sont les règles françaises. Le puncheur de chez Lotto-Soudal doit donc se contenter des rouleaux. Il s’est d’ailleurs récemment fait tacler sur le réseau social Twitter par Lilian Calmejane (Total Direct Énergie) après qu’il ait publié une vidéo le montrant en train de rouler, avec son ami Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) dans les rues de la Principauté (certes muni d’une attestation de son employeur).

Depuis, le Limbourgeois, qui a terminé septième dimanche du premier Tour des Flandres virtuel, ne sort plus que… pour promener le chien ! Samuël Grulois a pris de ses nouvelles.

Tim, quand vous imaginez-vous redisputer des courses ?

" J’essaie de rester optimiste. Et l’optimisme en moi me dit qu’on reprendra en juin. L’UCI a annulé toutes les courses jusqu’au 1er juin. J’espère vraiment qu’après cette date, la saison pourra recommencer. "

En sachant que deux courses prévues en juin, le Critérium du Dauphiné (qui devait démarrer le dernier jour de mai) et le Tour de Suisse, sont déjà supprimées…

" C’est vrai mais je crois que le plus important, c’est que le Tour de France ait lieu. Cette course a un tel impact publicitaire pour nos sponsors et pour l’équipe ! J’espère vraiment de tout cœur qu’on pourra disputer la Grande Boucle. "

La plupart des coureurs ont fait une pause ces dernières semaines. A cette période-ci, on ne doit pas rouler énormément et donc les rouleaux suffisent. Mais il est clair qu’à partir du mois de mai, il sera important d’accumuler les kilomètres. J’espère donc qu’on pourra sortir !

Si le Tour de France a bel et bien lieu aux dates prévues, êtes-vous partant ?

" Ah oui ! Sachant qu’il ne restera plus qu’une demi-saison, tous les coureurs voudront faire le plus de courses possibles et surtout les grandes courses. Je crois qu’il va y avoir de très nombreux candidats pour participer au Tour de France !

Je comprends votre raisonnement et votre impatience mais pour accomplir un Tour de France, il fait pouvoir s’entraîner correctement au préalable…

" C’est vrai. Mais pour le moment, malgré le confinement, je crois que ça reste gérable. La plupart des coureurs ont fait une pause, un petit break, ces dernières semaines. Depuis quelques jours, tout le monde recommence l’entraînement plus sérieusement. A cette période-ci, on ne doit pas rouler énormément et donc les rouleaux suffisent. Mais il est clair qu’à partir du mois de mai, il sera important d’accumuler les kilomètres. J’espère donc qu’on pourra sortir ! "