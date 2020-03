Les sportifs se confi(n)ent : Loïc Vliegen appelle au respect des mesures

Le cycliste wallon Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert) a répondu favorablement à notre demande, et il souhaite faire passer un message. "J’aimerais faire passer un message aux gens, surtout aux cyclistes. Pour l’instant, nous avons la chance de pouvoir encore sortir à vélo et se libérer l’esprit. Mais, s’il vous plaît, respectez les mesures de l’Etat. C’est vraiment important. Ne circulez pas à plus que deux, prenez l’air, mais en respectant les mesures. C’est ensemble que l’on va vaincre ce virus", explique Loïc Vliegen.

Gainage et musculation

Pendant ce confinement, Loïc peut toujours rouler, mais en respectant les mesures du gouvernement. S’il maintient ses sorties d’entraînements, son quotidien est tout de même influencé par le confinement et le coronavirus. "J’essaie de rester un maximum à la maison, sauf pour aller m’entraîner. Après, le but est de 'tuer le temps' et de s’occuper : repos, s’occuper de la maison, regarder Netflix. Cette situation, c’est un mal pour un bien. Il faut que tout le monde respecte ce confinement et le monde sera bien mieux ensuite".

"J’en profite pour faire plus de gainages et de musculation à la maison. Ça me permet de me renforcer et de ne pas perdre trop de fibres musculaires. Je suis souvent à l’entraînement avec Boris Vallée (coureur de l’équipe Bingoal-Wallonie-Bruxelles). On est tous les deux dans la même situation, sans compétition, et on ne sait pas pour combien de temps. L’Etat nous autorise, pour l’instant, à rouler seul ou à deux. Pour moi c’est toujours mieux de sortir à deux, en respectant les consignes, car ça permet de s’entraider ; se motiver et parler d’autre chose".