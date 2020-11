Les regards tournés vers Wout van Aert, qui fait sa rentrée dans les labourés

Si Eli Iserbyt a remporté au Koppenberg la première manche du Trophée X2O, c'est bien Wout van Aert qui vampirisera toute l'attention à Courtrai, théâtre du deuxième rendez-vous de ce trophée de régularité. Le Belge, après une saison exceptionnelle sur la route, va faire samedi son retour dans les labourés.

Le parcours, très rapide, est à 95 pour cent identique à celui de 2019 lors de la première édition de ce cyclocross urbain. "Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas compliqué", a lancé Erwin Vervecken, membre de l'organisation, insistant notamment sur la présence des deux ponts qui enjambent la Lys.

Mais l'atout principal du rendez-vous courtraisien est à coup sûr le retour de Wout van Aert. "L'intensité de la compétition va sûrement un peu lui manquer mais il existe une grande différence avec l'année dernière, où il revenait après une longue absence. Cette année, il a arrêté il y a quelques semaines seulement. Si la concurrence veut augmenter ses chances de victoire, elle ne devra pas attendre le dernier quart d'heure pour le décramponner sinon il pourrait bien endosser le statut de grand favori", a assuré Erwin Vervecken.

Leader après sa victoire au Koppenberg, Eli Iserbyt estime que la présence du coureur de l'équipe Jumbo-Visma ne change rien à ses ambitions. "Je pense que tout le monde aura sa chance car j'imagine que Wout ne sera pas encore super. Ce serait bien s'il pouvait être présent dans le final et que quelqu'un puisse le battre. Cela donnerait davantage de prestige à la victoire."

Triple champion du monde de cyclocross (2016, 2017, 2018), 'WVA' est passé avec brio sur la route. Après une saison 2019 déjà prometteuse mais raccourcie après une lourde chute au Tour de France, il a littéralement explosé en 2020. Le natif d'Herentals a remporté les Strade Bianche, Milan-Sanremo, une étape du Dauphiné, le contre-la-montre du National et deux étapes du Tour de France. Il a ponctué sa saison par deux médailles d'argent aux Mondiaux, sur le chrono et la course en ligne, et une deuxième place au Tour des Flandres.